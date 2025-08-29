Οι δηλώσεις από τον βοηθό προπονητή της Ένωσης, Λευτέρη Κοσμαδάκη (σ.σ. απουσίαζε λόγω τιμωρίας ο Νταμίρ Κάναντι) μετά την ήττα από τον Ακρίτα.

«Παρουσιαστήκαμε λίγο αγχωμένοι. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιους χώρους που είχαμε διαβάσει. Είχαμε συγκέντρωση και οργάνωση στο πρώτο μέρος, δεχθήκαμε ένα γκολ από κάποια ανόητα φάουλ».

«Πιστεύουμε στους παίκτες μας και τις μεταγραφές μας, δουλεύουμε πολύ σκληρά».

«Από ένα φιλικό παιχνίδι ο προπονητής μας απουσίαζε σήμερα χωρίς λόγο. Πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στο επάγγελμα του προπονητή».