«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

Ένα ματς, με πολλές ευκαιρίες που πήρε «φωτιά», μετά το 63ο λεπτό! Η Νιούκαστλ έκανε ένα μεγάλο «δώρο» σε Άρσεναλ και Τσέλσι, καθώς μπόρεσε να κερδίσει τη Μάντσεστερ Σίτι (22/11, 2-1), με τον Χάρβεϊ Μπάρνς να σκοράρει δύο φορές!

Σε ένα αποτέλεσμα, που «έφτιαξε» τις ομάδες από το Λονδίνο. Από τη μία, οι «κανονιέρηδες» έχουν την ευκαιρία να «ξεφύγουν» μέχρι και το +6 από τη 2η θέση, όπου εκεί θα περιμένουν μόνοι τους οι «μπλε».

Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είχαμε γκολ, αλλά είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες!

Ο Νικ Βολτεμάντε και ο Χάρβεϊ Μπαρνς από τη μία, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Φιλ Φόντε από την άλλη είχαν τις στιγμές τους, αλλά το 0-0 παραμένει μέχρι και την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος το ματς συνέχισε να έχει καλό ρυθμό και έπρεπε να φτάσουμε στο 63ο λεπτό, μέχρι κάποιος παίκτης από τους γηπεδούχους να κερδίσει τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

O Χάρβεϊ Μπαρνς με ένα όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ένα το 1-0. Ωστόσο, η «χαρά» δεν κράτησε για πολύ.

Μετά από μία φάση διαρκείας, ο Ρούμπεν Ντίας με ένα δυνατό σουτ έκανε το 1-1 στο 68ο λεπτό!

Όμως, είχαμε στο 70’ και πάλι «αλλαγή σκηνικού»! Ο Χάρβεϊ Μπαρνς, με μία όμορφη ενέργεια έκανε το 2-1, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ!

Η Μάντσεστερ Σίτι στο τελευταίο 20λεπτο έψαξε το γκολ της ισοφάρισης. Παρ’ όλα αυτά, οι «καρακάξες» κράτησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τη νίκη και έκαναν ένα μεγάλο «δώρο» σε Άρσεναλ και Τσέλσι!

