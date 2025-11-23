Ο Γκουαρντιόλα αρπάχτηκε με διαιτητές, αντιπάλους, μέχρι και... κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε από τη Νιούκαστλ (2-1) και μπορεί απόψε να δει την Άρσεναλ να «ξεφεύγει» μέχρι και στο +7 αν νικήσει την Τότεναμ στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν πολύ εκνευρισμένος στο φινάλε του αγώνα.

Αρχικά, τα «είπε» με τους διαιτητές της αναμέτρησης, καθώς είχε πολλά παράπονα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού! Κυρίως, για το δεύτερο γκολ της Νιούκαστλ, καθώς θεωρούσε πως δεν έπρεπε να μετρήσει για επιθετικό φάουλ στον Ντοναρούμα. Παράλληλα, «λογομάχησε» και με έναν παίκτη των γηπεδούχων, τον Μπρούνο Γκιμαράες.

Man City boss Pep Guardiola loses his rag at full-time of Newcastle defeat as he confronts Bruno Guimaraes, match officials and even argues with a CAMERAMAN



Schar's challenge was examined by VAR and they opted against awarding Phil Foden a penalty pic.twitter.com/joTM8LYPmT — Lilian Chan (@bestgug) November 22, 2025

