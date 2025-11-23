ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκουαρντιόλα αρπάχτηκε με διαιτητές, αντιπάλους, μέχρι και... κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι

Σε έξαλλη κατάσταση ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Νιούκαστλ (2-1).

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε από τη Νιούκαστλ (2-1) και μπορεί απόψε να δει την Άρσεναλ να «ξεφεύγει» μέχρι και στο +7 αν νικήσει την Τότεναμ στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν πολύ εκνευρισμένος στο φινάλε του αγώνα.

Αρχικά, τα «είπε» με τους διαιτητές της αναμέτρησης, καθώς είχε πολλά παράπονα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού! Κυρίως, για το δεύτερο γκολ της Νιούκαστλ, καθώς θεωρούσε πως δεν έπρεπε να μετρήσει για επιθετικό φάουλ στον Ντοναρούμα. Παράλληλα, «λογομάχησε» και με έναν παίκτη των γηπεδούχων, τον Μπρούνο Γκιμαράες.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη