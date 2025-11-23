ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φερστάπεν νικητής στο Λας Βέγκας, ο Νόρις «άνοιξε» τη διαφορά από τον Πιάστρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φερστάπεν νικητής στο Λας Βέγκας, ο Νόρις «άνοιξε» τη διαφορά από τον Πιάστρι

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο γκραν πρι του Λας Βέγκας πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν.

Όπως και το 2023, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία στον σημερινό αγώνα, ο οποίος ήταν ο 22ος από τους 24 αγώνες της χρονιάς, και άφησε στην δεύτερη θέση τον -πρωτοπόρο στη βαθμολογία των οδηγών- Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εκκίνησε απο την "pole position", αλλά βγήκε εκτός πίστας στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να τον περάσει ο Φερστάπεν και στη συνέχεια και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Τελικά ο Νόρις προσπέρασε τον συμπατριώτη του προς το τέλος του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Φερστάπεν για τη νίκη.

Ο Ράσελ τερμάτισε τρίτος, ενώ τέταρτος κατετάγη ο έτερος οδηγός της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρι. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη Mercedes, καθώς, αν και τερμάτισε τέταρτος στην πίστα, πήρε ποινή πέντε δευτερολέπτων για αντικανονική εκκίνηση, μένοντας μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Νόρις αύξησε στους 30 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Πιάστρι, ενώ απομένουν ακόμη 58 βαθμοί προς διεκδίκηση, από τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), καθώς και τον αγώνα σπριντ στο Κατάρ.

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο μέλος στην οικογένεια Γκόλτσον – Ευχές από τον Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δωδέκατη σερί νίκη για το Ντιτρόιτ, υπέταξε τους Μπακς χωρίς τον Giannis

NBA

|

Category image

Stoiximan Super League: Σέρρες, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια στο επίκεντρο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα αρπάχτηκε με διαιτητές, αντιπάλους, μέχρι και... κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νόρις: «Τα έκανα σκ@@@! Άφησα τον Φερστάπεν να περάσει και να κερδίσει»

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Φερστάπεν νικητής στο Λας Βέγκας, ο Νόρις «άνοιξε» τη διαφορά από τον Πιάστρι

AUTO MOTO

|

Category image

Με όλα του τα «όπλα» για να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει τη παράδοση!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ τους έδωσε ευκαιρία και αυτοί... απογειώθηκαν!

Απόψεις

|

Category image

Το πλούσιο τηλεοπτικό μενού Κυριακής (23/11)

TV

|

Category image

Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

NBA

|

Category image

Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να κερδίσει τίτλους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφαγε τέσσερα πριν τη Πάφο η Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη