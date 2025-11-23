Με όλα του τα «όπλα» για να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει τη παράδοση!

Ο ΑΠΟΕΛ στοχεύει να συνεχίσει την εξαιρετική παράδοση που έχει «χτίσει» στο ΓΣΠ απέναντι στην ΑΕΛ, διευρύνοντας το εντυπωσιακό του σερί στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία μετρά 14 νίκες και 4 ισοπαλίες στα τελευταία 18 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στους Λεμεσιανούς στην Α' κατηγορία, δείγμα της ισχύος της στο γήπεδό της.

Παράλληλα, ο ΑΠΟΕΛ διατηρεί αήττητο σερί οκτώ αγώνων στο φετινό πρωτάθλημα, με μοναδική ήττα εκείνη στις 31ης Αυγούστου από την Πάφο.

Αυτά τα σερί θέλει να τα συνεχίσει και σήμερα απέναντι στην αντίπαλο του...

Στα αγωνιστικά, ο Ουρουγουανός τεχνικός έχει πλέον στη διάθεσή του όλες τις επιλογές του και καλείται να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ, ώστε να οδηγήσει την ομάδα σε ακόμα ένα κομβικό τρίποντο.

Με όλα τα «όπλα» του διαθέσιμα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος για ακόμα ένα παιχνίδι. Το αποτέλεσμα που θα ανεβάσει τον ΑΠΟΕΛ ακόμη ψηλότερα στη βαθμολογία και αυτό είναι μόνο η νίκη...