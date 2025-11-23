Νόρις: «Τα έκανα σκ@@@! Άφησα τον Φερστάπεν να περάσει και να κερδίσει»

Ο Λάντο Νόρις παραδέχτηκε πως τα έκανε θάλασσα στην πρώτη στροφή του Grand Prix του Λας Βέγκας επιτρέποντας στον Μαξ Φερστάπεν να περάσει πρώτος και τελικά να κερδίσει. Πάντως ο πιλότος της McLaren παραμένει πολύ κοντά στον τίτλο.

«Άφησα τον Μαξ να κερδίσει. Τον άφησα να προσπεράσει και να κάνει έναν ωραίο αγώνα! Φρέναρα πολύ αργά στην πρώτη στροφή, ήταν το λάθος μου. Τα έκανα σκ@@@. Αυτό μου κόστισε. Δεν ήταν η καλύτερη απόδοσή μου, έκαναν καλύτερη δουλειά σήμερα. Μετά το κακό ξεκίνημα είχα έναν καλό αγώνα, αλλά ο Μαξ ήταν πιο γρήγορος. Παραμένει ένα καλό αποτέλεσμα η δεύτερη θέση και οι βαθμοί είναι καλοί. Πρέπει να συγχαρώ τον Μαξ και τη Red Bull, έκαναν έναν καλό αγώνα, εμείς προχωράμε στον επόμενο», τόνισε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών.

Ο Νόρις θα είναι πρωταθλητής την επόμενη Κυριακή στο Κατάρ εκτός κι αν α) ο Πιάστρι πάρει 5 παραπάνω βαθμούς ή β) ο Φερστάπεν πάρει 17 παραπάνω βαθμούς.

sportfm.gr