ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Κωστή μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν η καλύτερη ομάδα. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα, δεν αξίζει στην βαριά φανέλα που φοράμε. Δεν θα επαναληφθεί αυτή η εικόνα, θα το δείτε στο επόμενο παιχνίδι. Όλα τα ματς είναι δύσκολα, μας κέρδισαν κατά κράτος. Πρέπει να επανέλθουμε άμεσα κόντρα στον Εθνικό Άχνας»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εισιτήρια και για τη βόρεια κερκίδα ενόψει Μονακό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή - Μπεργκ, μία μάχη με απόλυτη ισορροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

ΑΕΛ

|

Category image

Mε τον Κοσμά πήρε τον μοναδικό βαθμό, με τον Κοσμά ελπίζει και στην πρώτη νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νόρις και Πιάστρι κινδυνεύουν με ακύρωση στο γκραν πρι του Λας Βέγκας

AUTO MOTO

|

Category image

Ντέρμπι και δοκιμασία χαρακτήρα για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ίσως σήμερα να κριθεί η πορεία του!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέο μέλος στην οικογένεια Γκόλτσον – Ευχές από τον Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δωδέκατη σερί νίκη για το Ντιτρόιτ, υπέταξε τους Μπακς χωρίς τον Giannis

NBA

|

Category image

Stoiximan Super League: Σέρρες, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια στο επίκεντρο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα αρπάχτηκε με διαιτητές, αντιπάλους, μέχρι και... κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νόρις: «Τα έκανα σκ@@@! Άφησα τον Φερστάπεν να περάσει και να κερδίσει»

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη