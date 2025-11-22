Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»
Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Κωστή μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ
«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν η καλύτερη ομάδα. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα, δεν αξίζει στην βαριά φανέλα που φοράμε. Δεν θα επαναληφθεί αυτή η εικόνα, θα το δείτε στο επόμενο παιχνίδι. Όλα τα ματς είναι δύσκολα, μας κέρδισαν κατά κράτος. Πρέπει να επανέλθουμε άμεσα κόντρα στον Εθνικό Άχνας»