Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός σε έναν αγώνα που χωρίς να έχει σούπερ ποιότητα στο σύνολό του, είχε φάσεις, δοκάρια αλλά και γκολ επικράτησε αρκετά άνετα και δίκαια του Ατρόμητου με σκορ 3-0. Σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους οι Ελ Καμπί και Ταρέμι, με τον Ιρανό να σκοράρει 2 φορές.

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα αυτόν ήταν: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Έσε και Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.Ο φιλοξενούμενος Ατρόμητος από την άλλη είχε: Χουτεσιώτη στο τέρμα, άμυνα με Κίνι, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Ούρονεν. Κέντρο με Μουτουσαμί και Μίχορλ, πιο μπροστά ο Τσιγγάρας και τριάδα πίσω από τον Οζέγκοβιτς με Μίχορλ, Αϊτόρ και Μπάκου. Οι μεσοεπιθετικοί του Ατρόμητου γενικότερα πάντως μπροστά άλλαζαν πλευρές ή και θέσεις.

Έχεις Ελ Καμπί; Έχεις το γκολ

Ο Ολυμπιακός αν και άργησε στο πρώτο 45λεπτο το γκολ το βρήκε χάρις στο γκολ του Ελ Καμπί. Αρχικά στο 9ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς είχε κεφαλιά που έβγαλε ο Τζολάκης και στη συνέχεια πρόλαβε τον Μπάκου κάνοντας έξοδο. Οι Πειραιώτες απάντησαν σε επίπεδο φάσεων στο 12' από την πάσα του Ποντένσε και το σουτ του Ελ Καμπί από κοντά. Στο 16' ο Ποντένσε είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο έξω. Ο ίδιος παίκτης στο 17' είχε κάτι σαν σουτ - γύρισμα που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Χουτεσιώτης. Έπειτα από αρκετά λεπτά ο Κίνι είχε προσπάθεια για γκολ στο 32ο λεπτό σε φάση που η μπάλα πέρασε έξω.

Στο 37ο λεπτό ο Ελ Καμπί ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έπειτα από κράτημα του Τσακμάκη που πήγε ο Σιδηρόπουλος και τσέκαρε στο VAR για να το δώσει σε 2ο χρόνο. Έτσι έγινε το 1-0 για τους Πειραιώτες σε ένα πρώτο 45λεπτο που δεν θα μας μείνει και τόσο από πλευράς φάσεων αλλά οι γηπεδούχοι αυτό που ήθελαν το κατάφεραν. Στις καθυστερήσεις ο Ποντένσε βρήκε τον Τσικίνιο αλλά εκείνος δεν έκανε δυνατό σουτ για να σκοράρει και ενώ στη συνέχεια είχε δοκάρι από σουτ του ο Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός δίχως να κάνει ένα σούπερ πρώτο 45λεπτο πήρε το προβάδισμα και είχε και στιγμές για ένα 2ο γκολ.

Σκόρερ δις ο Ταρέμι για το 3-0

Στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός θα σκόραρε και 2η φορά από τα πόδια του Ταρέμι. Στο 50ό λεπτό ο Ποντένσε έχασε τεράστια φάση όταν το σουτ του από πολύ κοντά - και ενώ ο Χουτεσιώτης ήταν εκτός θέσης - κόπηκε. Στο 56' ο Ζέλσον πάσαρε στον Τσικίνιο που με τη σειρά του είχε σουτ έξω. Στο 58' ο Ζέλσον είχε πολύ καλή ενέργεια και σουτ που πέρασε εκτός.

Στο 62' ο Ατρόμητος είχε πολύ μεγάλη στιγμή με την κίνηση του Φαν Βέερτ και το σουτ του Μίχορλ που απέκρουσε δύσκολα ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός είχε και 2ο δοκάρι στο 66' από το φάουλ του Ελ Καμπί. Στο 70' ο Ζέλσον είχε φάση που πέρασε 3 αντιπάλους αλλά σούταρε ψηλά έξω. Στο 81' έπειτα από ωραία κίνηση και σουτ του Ροντινέι που αποκρούστηκε δύσκολα ο Ταρέμι πήρε την κατοχή της μπάλας και βρήκε δίχτυα για το 2-0. Στο 88' ο Μπάκου από πολύ καλή θέση αστόχησε και στο 90' ο Ταρέμι απέφυγε τον Χουτεσιώτη και σκόραρε ξανά (έπειτα από πάσα του Γιάρεμτσουκ έκανε το 3-0).

MVP: Ο σκόρερ του 2-0 που ήταν ο Ιρανός φορ Ταρέμι. Ο ίδιος παίκτης έκανε και το σκορ 3-0. Τον βάζουμε στην κατηγορία αυτή για τα 2 γκολ του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Θα διαλέξουμε τον Ντάνιελ Ποντένσε για την κινητικότητα και τη διάθεσή του από το πρώτο 45λεπτο και τις βοήθειες που έδωσε μπροστά. Και αυτό παρά τη μεγάλη χαμένη φάση του στο 2ο ημίχρονο. Από κοντά του ξεκάθαρα και ο σκόρερ του 1-0, Αγιούμπ Ελ Καμπί, που και κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα. Θα βάλουμε εδώ και τον Τζολάκη για την καίρια επέμβασή του στην επανάληψη.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Οζέγκοβιτς για τον Ατρόμητο. Εκτός από μία φάση που πήγε να απειλήσει δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Επίσης τον Τσακμάκη για το πέναλτί του.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στον Τσακμάκη. Και αυτό λόγω της φάσης του με το πέναλτι πάνω στον Ελ Καμπί.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο ρέφερι Σιδηρόπουλος έδωσε το πέναλτι στον Ελ Καμπί σε 2ο χρόνο και έπειτα από εξέταση που έκανε ο ίδιος στο VAR. Κατά τα άλλα VAR Check είχε και το 2-0 του Ταρέμι που τελικώς μέτρησε κανονικά.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Σούπερ ματς δεν είδαμε γενικά αλλά ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος. Είχε 3 γκολ και αρκετές φάσεις για να σκοράρει περισσότερα (τέρματα) και μέσα σε αυτές και 2 δοκάρια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέι, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (67' Μουζακίτης), Τσικίνιο (67' Ταρέμι), Ποντένσε, Ζέλσον και Ελ Καμπί (67' Γιάρεμτσουκ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν (71' Μουντές), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (77' λ. τρ. Πάλμεζάνο), Οζέγκοβιτς (58' Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71' Τζοβάρας), Αϊτόρ (58' Γιουμπιτάνα) και Μπάκου.

