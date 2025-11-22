Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

Βγήκε αλώβητη από το εντός έδρας ντέρμπι της με τη Γιουβέντους η Φιορεντίνα!

Μερικές μέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ (27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική του Conference League, η ομάδα της Φλωρεντίας βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ μετά από γκολ της αντιπάλου της στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον βαθμό, μετά το ισόπαλο 1-1 με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Έτσι, η Φιορεντίνα παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, συνεχίζοντας να ψάχνει για την πρώτη της νίκη μετά το πέρας 12 αγωνιστικών, ενώ η Γιουβέντους έμεινε στην 6η θέση και 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή, έχοντας όμως δώσει παιχνίδι περισσότερο από τις πρωτοπόρες Ίντερ και Ρόμα. Ανησυχία στις τάξεις των «βιόλα» για τον Ντοντό, ο οποίος τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, με τον Κόστιτς να βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 45'+6', με ένα υπέροχο μακρινό του σουτ, ενώ η Φιορεντίνα απάντησε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (48'), όταν ο Μαντράγκορα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα γκολ ακόμα ομορφότερο από εκείνο του Σέρβου εξτρέμ! Στο 81' η Γιουβέντους έχασε μεγάλη ευκαιρία για να «κλέψει» τη νίκη και το τρίποντο, αλλά ο Ντε Χέα είχε απάντηση σε μια κοντινή κεφαλιά του ΜακΚένι.

Η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο - 18' Βιτίνια, 41' Όστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54', 60' Πομπεγκά, 90'+4' Μπερναρντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48' Μαντράγκορα - 45'+6' Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

