ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Φιορεντίνα με τη Γιουβέντους στο «Αρτέμιο Φράνκι», μερικές μέρες πριν οι «βιόλα» υποδεχθούν την ΑΕΚ (27/11) για την 4η αγωνιστική του Conference League!

Βγήκε αλώβητη από το εντός έδρας ντέρμπι της με τη Γιουβέντους η Φιορεντίνα!

Μερικές μέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ (27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική του Conference League, η ομάδα της Φλωρεντίας βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ μετά από γκολ της αντιπάλου της στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον βαθμό, μετά το ισόπαλο 1-1 με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Έτσι, η Φιορεντίνα παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, συνεχίζοντας να ψάχνει για την πρώτη της νίκη μετά το πέρας 12 αγωνιστικών, ενώ η Γιουβέντους έμεινε στην 6η θέση και 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή, έχοντας όμως δώσει παιχνίδι περισσότερο από τις πρωτοπόρες Ίντερ και Ρόμα. Ανησυχία στις τάξεις των «βιόλα» για τον Ντοντό, ο οποίος τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, με τον Κόστιτς να βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 45'+6', με ένα υπέροχο μακρινό του σουτ, ενώ η Φιορεντίνα απάντησε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (48'), όταν ο Μαντράγκορα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα γκολ ακόμα ομορφότερο από εκείνο του Σέρβου εξτρέμ! Στο 81' η Γιουβέντους έχασε μεγάλη ευκαιρία για να «κλέψει» τη νίκη και το τρίποντο, αλλά ο Ντε Χέα είχε απάντηση σε μια κοντινή κεφαλιά του ΜακΚένι.

Η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο - 18' Βιτίνια, 41' Όστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54', 60' Πομπεγκά, 90'+4' Μπερναρντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48' Μαντράγκορα - 45'+6' Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εισιτήρια και για τη βόρεια κερκίδα ενόψει Μονακό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Βόρειο Λονδίνο χωρίζεται στα… δύο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή - Μπεργκ, μία μάχη με απόλυτη ισορροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λιγουρεύεται διπλό η ΑΕΛ στη Λευκωσία για να βάλει... τέρμα και να παραμείνει στο κόλπο

ΑΕΛ

|

Category image

Mε τον Κοσμά πήρε τον μοναδικό βαθμό, με τον Κοσμά ελπίζει και στην πρώτη νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νόρις και Πιάστρι κινδυνεύουν με ακύρωση στο γκραν πρι του Λας Βέγκας

AUTO MOTO

|

Category image

Ντέρμπι και δοκιμασία χαρακτήρα για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ίσως σήμερα να κριθεί η πορεία του!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέο μέλος στην οικογένεια Γκόλτσον – Ευχές από τον Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δωδέκατη σερί νίκη για το Ντιτρόιτ, υπέταξε τους Μπακς χωρίς τον Giannis

NBA

|

Category image

Stoiximan Super League: Σέρρες, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια στο επίκεντρο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα αρπάχτηκε με διαιτητές, αντιπάλους, μέχρι και... κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νόρις: «Τα έκανα σκ@@@! Άφησα τον Φερστάπεν να περάσει και να κερδίσει»

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη