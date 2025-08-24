Δεν αφήνει τίποτε στην τύχη

Πάει Δασάκι ο Νταμίρ Κάναντι για να κατασκοπεύσει τον Ακρίτα. Η Ένωση θα παίξει με τον Ακρίτα την δεύτερη αγωνιστική και ο Αυστριακός τεχνικός έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να κατασκοπεύσει τον προσεχή του αντίπαλο. Μαζί με το επιτελείο του ο Κάναντι θα πάρει θέση στο Δασάκι για να «τσεκάρει» τον Ακρίτα.

14 αποκτήματα

Μέχρι τώρα αποκτήθηκαν 14 ποδοσφαιριστές. Τελευταίο απόκτημα είναι ο Μολδαβός τερματοφύλακας Ρομάν Λαζάρ που μαζί με τους Κούστερ και Παναγιώτου θα αποτελέσουν την τριάδα των τερματοφυλάκων.

Οι δύο Αφρικανοί

Πριν τον Λαζάρ αποκτήθηκαν οι δύο Αφρικανικοί επιθετικοί Μπαλούα και Έλλα. Ο Τανζανός εξτρέμ Έντουιν Μπαλούα και ο Γκαμπονέζος εξτρέμ Αντρέ Έλλα αποκτήθηκαν για να κάνουν την διαφορά στα φτερά της επίθεσης.

Ακόμη δύο

Για την συμπλήρωση του ρόστερ θα γίνουν ακόμη δύο μεταγραφές. Ένας κεντρικός αμυντικός και ένας στράικερ. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις με επιλογές Κάναντι.