Αυτούς επέλεξε ο Γκαρσία για το «Αμμόχωστος»

Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 20:00 τη Freedom24 Krasava E.N.Y, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η πρώτη ενδεκάδα που επέλεξε ο Πάμπλο Γκαρσία για τη νέα αγωνιστική περίοδο απαρτίζεται από τους ακόλουθους έντεκα ποδοσφαιριστές:

Μπέλετς, Σατσιάς, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Μαϊόλι, Μαρκίνιος, Σωτηρίου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Χριστοοδούλου, Περέιρα, Αντωνίου, Μιρ, Ντράζιτς, Μπα, Νανού, Ρόσα, Μέουρερ, Γιαννακού, Βρόντης, Κούτσακος.