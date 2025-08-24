ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπήκε με το… δεξί στο νέο της σπίτι η Έβερτον - Το σπουδαίο επίτευγμα του Εντιαγέ!

Η Έβερτον γιόρτασε με νίκη 2-0 επί της Μπράιτον την είσοδό της στο νέο της γήπεδο. Ισόπαλες (1-1) Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Εγκαίνια με νίκη επί της Μπράιτον έκανε στο νέο της σπίτι η Έβερτον. Τα «ζαχαρωτά» επικράτησαν 2-0 των «γλάρων» στο «Hill Dickinson Stadium», το οποίο άνοιξε και επίσημα τις θύρες του.

Η ομάδα του Μόγες έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της στο 23ο λεπτό, όταν και σκόραρε ο Εντιαγέ με προβολή έπειτα από γύρισμα του Γκρίλις, μετά από ωραία δομημένη επίθεση της ομάδας του. Μάλιστα, ο 25χρονος άσος πέτυχε κάτι αξιοσημείωτο. Έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε στο νέο γήπεδο, ενώ πρόκειται και για τον τελευταίο που σκόραρε στο «Goodison Park»!

Το 2-0 έγραψε στο 52ο λεπτό ο Γκάρνερ, δίνοντας μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του, η οποία έπειτα δεν επέτρεψε στους Γλάρους να βρουν τον δρόμο προς την εστία του Πίκφορντ και να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, που οποίο άρχισε ως γιορτή και έληξε με τον ίδιο τρόπο για τους γηπεδούχους. Σε αυτό, συνέβαλε σημαντικά και ο Άγγλος τερματοφύλακας, πιάνοντας το πέναλτι του Ντάνι Γουέλμπεκ στο 77ο λεπτό.

Την ίδια ώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου η ατμόσφαιρα είναι… ηλεκτρισμένη έπειτα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Νούνο, ήρθε 1-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη