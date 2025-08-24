ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Freedom24 Krasava E.N.Υ. - ΑΠΟΕΛ 0-2

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Freedom24 Krasava E.N.Υ. - ΑΠΟΕΛ 0-2

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Αμμόχωστος».

H Freedom24 Krasava E.N.Y υποδέχεται στις 20:00 τον ΑΠΟΕΛ, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην πρεμιέρα της Cyprus League by Stoiximan.

Από τη μία ο ανανεωμένος ΑΠΟΕΛ που μπήκε σε μία νέα εποχή με τη συμμετοχή των Βραζιλιών επενδυτών θέλει οπωσδήποτε να ξεκινήσει με νίκη τον μαραθώνιο, ενώ από την άλλη οι νεοφώτιστοι, οι οποίοι μπαίνουν από την αρχή στα βαθιά, θα επιδιώξουν να δείξουν από νωρίς ότι μπορούν να δουν στα μάτια όλους τους αντιπάλους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε το παιχνίδι:

60' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ (2-0)! Εκτέλεση φάουλ από τον Σταφυλίδη, ο Σωτηρίου πιο ψηλά από όλους με κεφαλιά διευρύνει το προβάδισμα γιασ τους γαλαζοκίτρινους.

57΄ Κεφαλιά του Σέζαρ, η μπάλα άουτ. Καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

51' Καλό σουτ του Ντάλσιο η μπάλα άουτ.

Tέλος πρώτου ημιχρόνου. 1-0 ο ΑΠΟΕΛ.

45' Σε καλή θέση ο Μαΐολι εντός περιοχής, κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

-Ισορροπημένο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

30' Πρώτη τελική για τους γηπεδούχους, με τον Ντε Ιριόντο να κάνει το σουτ και να διώχνει δύσκολα ο Μπέλετς.

-Δυνατό ξεκίνημα για τους γαλαζοκίτρινους που άρχισαν από το 10' να παίρνουν στροφές!

14' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ! Μάγιερ, Μαΐόλι και Μαρκίνιος αντάλλαξαν την μπάλα, η μπάλα κατέληξε στον Κόρμπου, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Ζάντρο.

-Δίχως ευκαιρία τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Freedom24 Krasava E.N.Y: Ζάντρο, Χριστοδούλου, Ντε Λούκας, Πάνκοβ, Τρούγιτς, Τεϊσέιρα, Μπάρι, Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Σεζάρ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σατσιάς, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Μαϊόλι (46' Νανού), Μαρκίνιος, Σωτηρίου. 

Σκόρερ: 14' Κόρμπου

Κίτρινες: Τσεμπάκ, Σέζαρ/Λαΐφης, Μαΐόλι, Μαρκίνιος

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος εποχής στον Ερυθρό Αστέρα: Αποχωρεί ο Λούκα Μίτροβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασαν το καρπούζι στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζουν γιγάντιο πανό - Παιχνίδι υψηλού κινδύνου το χαρακτηρίζει η UEFA

Ελλάδα

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη φωτιά και η Φούλαμ την τιμώρησε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον Πιερό της ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αμμόχωστος» το νέο απόκτημα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Freedom24 Krasava E.N.Υ. - ΑΠΟΕΛ 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γιόβιτς και Μαρσιάλ εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Ένωσης στο ελληνικό πρωταθλήμα

Ελλάδα

|

Category image

Ντεμπούτο με υποσχέσεις από τον Τόμας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τσεμπάκ/ΑΠΟΕΛ: Χαιρετισμοί και χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Γιανέσκι

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Γκαρσία για το «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπήκε με το… δεξί στο νέο της σπίτι η Έβερτον - Το σπουδαίο επίτευγμα του Εντιαγέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγική πρώτη είσοδος της Έβερτον στο νέο της γήπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση ΚΟΑ για τους κρατούμενους στα κατεχόμενα – Στήριξη στον Κεραυνό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη