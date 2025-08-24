LIVE: Freedom24 Krasava E.N.Υ. - ΑΠΟΕΛ 0-2

H Freedom24 Krasava E.N.Y υποδέχεται στις 20:00 τον ΑΠΟΕΛ, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην πρεμιέρα της Cyprus League by Stoiximan.

Από τη μία ο ανανεωμένος ΑΠΟΕΛ που μπήκε σε μία νέα εποχή με τη συμμετοχή των Βραζιλιών επενδυτών θέλει οπωσδήποτε να ξεκινήσει με νίκη τον μαραθώνιο, ενώ από την άλλη οι νεοφώτιστοι, οι οποίοι μπαίνουν από την αρχή στα βαθιά, θα επιδιώξουν να δείξουν από νωρίς ότι μπορούν να δουν στα μάτια όλους τους αντιπάλους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε το παιχνίδι:

60' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ (2-0)! Εκτέλεση φάουλ από τον Σταφυλίδη, ο Σωτηρίου πιο ψηλά από όλους με κεφαλιά διευρύνει το προβάδισμα γιασ τους γαλαζοκίτρινους.

57΄ Κεφαλιά του Σέζαρ, η μπάλα άουτ. Καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

51' Καλό σουτ του Ντάλσιο η μπάλα άουτ.

Tέλος πρώτου ημιχρόνου. 1-0 ο ΑΠΟΕΛ.

45' Σε καλή θέση ο Μαΐολι εντός περιοχής, κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

-Ισορροπημένο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

30' Πρώτη τελική για τους γηπεδούχους, με τον Ντε Ιριόντο να κάνει το σουτ και να διώχνει δύσκολα ο Μπέλετς.

-Δυνατό ξεκίνημα για τους γαλαζοκίτρινους που άρχισαν από το 10' να παίρνουν στροφές!

14' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ! Μάγιερ, Μαΐόλι και Μαρκίνιος αντάλλαξαν την μπάλα, η μπάλα κατέληξε στον Κόρμπου, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Ζάντρο.

-Δίχως ευκαιρία τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Freedom24 Krasava E.N.Y: Ζάντρο, Χριστοδούλου, Ντε Λούκας, Πάνκοβ, Τρούγιτς, Τεϊσέιρα, Μπάρι, Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Σεζάρ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σατσιάς, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Μαϊόλι (46' Νανού), Μαρκίνιος, Σωτηρίου.

Σκόρερ: 14' Κόρμπου

Κίτρινες: Τσεμπάκ, Σέζαρ/Λαΐφης, Μαΐόλι, Μαρκίνιος

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης