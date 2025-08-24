ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέσσερις ισοπαλίες Σατσιά-Ανόρθωση, με τρεις διαφορετικές ομάδες

Η χθεσινή συνάντηση της Ομόνοιας Αραδίππου με την Ανόρθωση έφερε για όγδοη φορά αντιμέτωπο τον προπονητή Μαρίνο Σατσιά με την ομάδα της Αμμοχώστου.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο Κύπριος τεχνικός καταφέρνει να αρπάξει βαθμό από την «Κυρία» καθώς το είχε πράξει το 2020 ως προπονητής του Ερμή (1-1), τον Οκτώβριο του 2022 (1-1) και τον Απρίλιο 2023 (0-0) με την Ένωση και φέτος με την Ομόνοια Αραδίππου (0-0).

Στα άλλα ματς η Ανόρθωση αναδείχθηκε νικήτρια.

 

