Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζουν γιγάντιο πανό - Παιχνίδι υψηλού κινδύνου το χαρακτηρίζει η UEFA

Η Σαμσουνσπόρ προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη ρεβάνς των playoffs του UEFA Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «19 Μαΐου» στη Σαμψούντα, χωρητικότητας 33.000 θεατών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η UEFA χαρακτήρισε τον αγώνα ως «υψηλού κινδύνου» και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη διοίκηση της ομάδας για την ασφάλεια της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, έχοντας κατασκευάσει ένα τεράστιο πανό μήκους 50 μέτρων στα χρώματα της ομάδας τους, το οποίο δοκιμάστηκε και εντός του σταδίου.

 

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζουν γιγάντιο πανό - Παιχνίδι υψηλού κινδύνου το χαρακτηρίζει η UEFA

