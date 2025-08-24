ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διάλογο θέλει, απλά τα πράγματα

Αν βάλουν νερό στο κρασί τους και σταματήσουν τις εκδικητικές στάσεις, τότε, θα δούμε κάποια πράγματα να αλλάζουν και να έχουμε έτσι το κεφάλι μας ήσυχο. Και στο κάτω κάτω, να μην ταλαιπωρείται και ο φίλαθλος κόσμος που δεν ξέρει αν θα πάει γήπεδο και πότε.

Αυτό που παρακολουθούμε, με τις επιστολές της Αστυνομίας προς την ΚΟΠ και γενικά το όλο σκηνικό που δημιουργείται, δεν κάνει καλό.

Προσέξτε, δεν λέω πως έχει άδικο. Θέλει διάλογο όμως ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, τι πιο απλό; Να μπουν κάτω τρεις τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές και να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Για να μην έχουμε κάθε αγωνιστική την ίδια κουβέντα...

Κρίστοφερ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

