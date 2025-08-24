Διάλογο θέλει, απλά τα πράγματα

Αν βάλουν νερό στο κρασί τους και σταματήσουν τις εκδικητικές στάσεις, τότε, θα δούμε κάποια πράγματα να αλλάζουν και να έχουμε έτσι το κεφάλι μας ήσυχο. Και στο κάτω κάτω, να μην ταλαιπωρείται και ο φίλαθλος κόσμος που δεν ξέρει αν θα πάει γήπεδο και πότε.

Αυτό που παρακολουθούμε, με τις επιστολές της Αστυνομίας προς την ΚΟΠ και γενικά το όλο σκηνικό που δημιουργείται, δεν κάνει καλό.

Προσέξτε, δεν λέω πως έχει άδικο. Θέλει διάλογο όμως ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, τι πιο απλό; Να μπουν κάτω τρεις τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές και να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Για να μην έχουμε κάθε αγωνιστική την ίδια κουβέντα...

Κρίστοφερ