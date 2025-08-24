ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιόβιτς και Μαρσιάλ εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Ένωσης στο ελληνικό πρωταθλήμα

Γιόβιτς και Μαρσιάλ εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Ένωσης στο ελληνικό πρωταθλήμα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena (20:15) για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση ανακοίνωσε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, καθώς επίσης και τους 12 παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο.

Ανάμεσα στους 23 συνολικά παίκτες δεν υπάρχουν τα ονόματα των Λούκα Γιόβιτς και Αντονί Μαρσιάλ.

Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος προπονητής του Δικέφαλου είχε δηλώσει μετά το ματς με την Άντερλεχτ ότι ο Γιόβιτς «ένιωσε μία μικρή δυσφορία, όχι ακριβώς τραυματισμός κι έπρεπε να τον προσέξουμε λίγο παραπάνω».

Έτσι, αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και κόντρα στα “λιοντάρια”, με στόχο να είναι έτοιμος στη ρεβάνς της Πέμπτης (28/08, 21:00).

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη