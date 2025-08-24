ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη φωτιά και η Φούλαμ την τιμώρησε!

Η Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη φωτιά και η Φούλαμ την τιμώρησε!

Από τη μια θα μπορούσε να πάρει το ματς βάσει ευκαιριών, από την άλλη κάθε φορά που η μπάλα πήγαινε προς τα καρέ της είχε νευρικότητα κι επιπλέον το ματς ξεσήκωσε και κουβέντα για τη διαιτησία.

Με όλα αυτά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δεύτερο σερί ματς στο νέο πρωτάθλημα της Premier League αποτυγχάνει να πάρει νίκη κι έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Φούλαμ στο Λονδίνο.

Ο Μπρούνο Φερνάντες στο 38ο λεπτό αστόχησε σε πέναλτι που προκάλεσε έντονα παράπονα από τους «cottagers», ο Γιόρο με τη βοήθεια και της κόντρας στον Ροντρίγκο Μουνίζ άνοιξε το σκορ στο 58’, όμως, ο Σμιθ – Ρόου στο 73’ έγραψε το τελικό 1-1.

Ο πρώην χαφ της Άρσεναλ είχε περάσει στο ματς μόλις δυο λεπτά νωρίτερα και με προβολή αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή έχοντας ξεφύγει απ’ όλους πρόσφερε τον βαθμό στο σύνολο του Μάρκο Σίλβα.

 

Διαβαστε ακομη