Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

Δύο είναι τα θετικά που κράτησε ο Νταμίρ Κάναντι από το φιλικό 2-2 με τον Σπάρτακο. Τα γκολ των νεαρών και ο χρόνος που πήρε ο Έλλα. Δύο θετικά που ικανοποίησαν τον Αυστριακό τεχνικό. Ακολουθεί το αυριανό και τελευταίο φιλικό με την Καρμιώτισσα στο Τάσος Μάρκου.

Κύζας και Σολωμού

Το πρώτο θετικό είναι τα Κυπριακά γκολ που πέτυχαν οι δύο νεαροί επιθετικοί Χρίστος Κύζας και Δημήτρης Σολωμού. Δύο νεαροί που παρά το ότι ήρθαν πολλοί ξένοι επιθετικοί στην ομάδα εντούτοις αυτοί κερδίζουν τις εντυπώσεις. Με την απόδοση τους και τα γκολ που πετυχαίνουν βάζουν «δύσκολα» στον προπονητή τους Νταμίρ Κάναντι. Ο Χρίστος Κύζας πέτυχε 3 γκολ στην προετοιμασία και ο Δημήτρης Σολωμού 2 γκολ.

Ο Έλλα και ο Μπαλούα

Το δεύτερο θετικό είναι το ότι πήρε χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά το τελευταίο χρονικά απόκτημα Αντρέ Έλλα. Ο Γκαμπονέζος εξτρέμ αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο και έδειξε να ενσωματώνεται και αυτός με την ομάδα. Σε ότι αφορά τον άλλο Αφρικανό επιθετικό τον Έντουιν Μπαλούα έπαιξε μόνο δεκαπέντε λεπτά στο τέλος. Ο Τανζανός επιθετικός πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής για λόγους ξεκούρασης.

Τα αρνητικά

Από το φιλικό 2-2 με τον Σπάρτακο ο Νταμίρ Κάναντι που δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα σημείωσε και κάποια αρνητικά που δεν του άρεσαν. Το πρώτο είναι τα δύο γκολ που δέχθηκε από ομάδα β’ κατηγορίας. Το δεύτερο μετά την φιλική νίκη επί του ΑΠΟΕΛ υπήρξε κάποιος εφησυχασμός. Το αφεντικό των βυσσινί θα δουλέψει πάνω σε αυτά για να μην επαναληφθούν. Βέβαια για την εμφάνιση με τον Σπάρτακο υπάρχει το δικαιολογητικό των αλλαγών και των δοκιμών που έκανε ο Κάναντι.