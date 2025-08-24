Μαγική πρώτη είσοδος της Έβερτον στο νέο της γήπεδο

Η Έβερτον άφησε το «Γκούντισον Παρκ» που πάντοτε θα είναι ο … πρώτος και παντοτινός έρωτάς της, ωστόσο, εκσυγχρονίζεται και ξέρει ότι η εποχή επιτάσσει να προσπαθήσει να πλησιάσει το στάτους άλλων μεγάλων κλαμπ.

Το Hill Dickinson Stadium άνοιξε επίσημα τις θύρες του και στο πρώτο επίσημο ματς της Έβερτον στο νέο γήπεδο απέναντι στην Μπράιτον, έγινε… πανζουρλισμός.

Οι ιαχές του κόσμου, τα πυροτεχνήματα, ο ενθουσιασμός κατά την είσοδο της ομάδας του Μόγιες και της Μπράιτον, διαμόρφωσαν το εντυπωσιακό σκηνικό.