Μοίρασαν το καρπούζι στο Δασάκι

Μοίρασαν το καρπούζι στο Δασάκι

«Κόλλησαν» στην ισοπαλία (0-0) Εθνικός και Ακρίτας στο Δασάκι, σε παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Η ομάδα της Χλώρακας είναι σαφώς πιο ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα αφού έφυγε από μία δύσκολη έδρα με έναν βαθμό.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης άνηκε στον Ακρίτα, με τον Ρομό (4’) να απειλεί αλλά να μην μπορεί να απειλήσει τον Τούμπα. Ένα λεπτό αργότερα ήρθε η απάντηση από τον Εθνικό με ευκαιρία του Μασάδο. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τους κυανόλευκους όμως να ανεβαίνουν μετά το 25’, ωστόσο παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Tο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρία του Εθνικού με τον Γκονζάλεθ  στο 51’, ενώ στη συνέχεια ήταν η σειρά του Μπρένο να απειλήσει στο 60’.

Οι δύο ομάδες ενέτειναν τις προσπάθειες τους στο τελευταίο ημίωρο, αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι πήραν από έναν βαθμό στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν.

Να σημειωιθεί ότι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Καπλάν.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Μάγια (81′ Αγγελόπουλος), Λομοτέι, Γκονζάλες (87′ Ροντρικίνιο), Μασάδο, Ψάλτης (87′ Παπαγεωργίου), Κονφέ, Μπαχανάκ, Αντερέγκεν, Οφόρι, Μπρένο.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καπλάν, Ρομό (63′ Φερνάντες), Ρέινολτς, Αθανασίου (73′ Ανάνγκ), Άντονι, Χατζηπασχάλης (46′ Χατζηβασίλη), Ιωάννου, Μπενίτο (73′ Ριέρα), Τάφερτσοφερ, Ζάμπελιν.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αντερέγκεν, Αγγελόπουλος/Καπλάν, Μάγια, Ζάμπελιν.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Καπλάν Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α’ Βοηθός: Δημητριάδης Μάριος

Β’ Βοηθός: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

 

