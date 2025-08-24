Αντίδραση ΚΟΑ για τους κρατούμενους στα κατεχόμενα – Στήριξη στον Κεραυνό

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με ανακοίνωσή του τοποθετείται δημόσια για την υπόθεση των μελών του Κεραυνού Στροβόλου που κρατούνται στα κατεχόμενα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και την πλήρη στήριξη στις ενέργειες που γίνονται για την απελευθέρωσή τους.

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Κεραυνό Στροβόλου και τα μέλη του που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα εδώ και έναν και πλέον μήνα.

Ο Αντιπρόεδρος του Κεραυνού Στροβόλου Αντρέας Κυπριανού, ο Διευθυντής του Σταδίου «Κώστας Παπαελληνας» Άκης Γρηγορίου και οι σύζυγοι τους κρατούνται άδικα από το κατοχικό καθεστώς, το οποίο καταπατά κραυγαλέα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Κεραυνό Στροβόλου στην προσπάθεια να επιτευχθεί άμεσα η απελευθέρωση των συμπατριωτών μας και στεκόμαστε στο πλευρό του σε ό,τι χρειαστεί.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ως ο βραχίονας της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό, γνωρίζει ότι η κυπριακή Κυβέρνηση έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις, με στόχο την απελευθέρωση των συμπατριωτών μας που κρατούνται εντελώς άδικα στα κατεχόμενα. Στηρίζουμε τις ενέργειες της Πολιτείας για άμεση επιστροφή τους στις οικογένειές τους».