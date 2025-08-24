Η σωστή οικονομική λειτουργία των συλλόγων

Το ποδόσφαιρο της Κύπρου δεν ανεβαίνει στα μάτια του κόσμου στο εξωτερικό μόνο με τις επιτυχίες αλλά και με τη σωστή λειτουργία των συλλόγων μας που έχουν να κάμουν με το οικονομικό. Δηλώσεις όπως αυτή που έκανε πρόσφατα ο Ιβάν Αλέχο, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Βαγιαδολίδ, κάθε άλλο παρά μας τιμούν.

Ο Αλέχο, ο οποίος αγωνίστηκε για μικρό διάστημα στον ΑΠΟΕΛ, απάντησε σε Ισπανούς δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την παραμονή του στην Κύπρο: «Προτιμώ να ξεχάσω το πέρασμά μου από τον ΑΠΟΕΛ, δεν τελείωσε και πολύ καλά. Έμεινα εκεί πέντε μήνες και πληρώθηκα μόνο τον ενάμιση». Ο Αλέχο δεν είναι η μοναδική περίπτωση παίκτη που μίλησε άσχημα για την παραμονή του στην Κύπρο. Το έκαναν κι αρκετοί άλλοι, οι οποίοι δεν έμειναν μόνο στα λόγια αλλά προσέφυγαν και στη FIFA για λεφτά που έπρεπε να πάρουν και δεν πήραν. Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες σε προσφυγές ξένων παικτών για οικονομικά θέματα. Και η αύξηση αυτών των προσφυγών και προβλημάτων στο τέλος θα δημιουργήσει νέα θέματα ως προς την κάθοδο ικανών ξένων παικτών στην Κύπρο.

Και προσοχή, μην μου αρχίσετε να κάνετε συγκρίσεις που έχουν να κάνουν με το οικονομικό και την αγωνιστική προσφορά του κάθε παίκτη. Αν δεν προσφέρει, τότε τον αποζημιώνεις και φεύγει. Δεν τον διώχνεις κακήν κακώς, γιατί έτσι σου αρέσει. Ναι, ο Αλέχο δεν πρόσφερε όσο περίμεναν στον ΑΠΟΕΛ, όμως αυτός δεν ήταν λόγος να μην πληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο. Αυτό πλέον θα στοιχίσει άλλη μια προσφυγή και ίσως άλλο ένα εμπάργκο μέχρι ο παίκτης να πάρει τα λεφτά του. Η Κύπρος, για να γίνει αξιόπιστη οικονομικά, θα χρειαστεί ακόμα αρκετό καιρό και αλλαγή νοοτροπίας ,και των παραγόντων, και των οπαδών...