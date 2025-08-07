Η ΕΝΠ ανακοίνωσε τον 18χρονο Κροάτη Φιλίπ Σάλκοβιτς
Στα βυσσινί ντύθηκε και επίσημα ο Φιλίπ Σάλκοβιτς, με την ΕΝΠ να ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου Κροάτη ποδοσφαιριστή.
Η ΕΝΠ καλωσόρισε επίσημα τον Σάλκοβιτς στην οικογένεια της και του ευχήθηκε καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας με ανακοίνωση της:
«Η Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον 18χρονο Κροάτη ποδοσφαιριστή Filip Salkovic.
O Filip αγωνίζεται ως δεξιός οπισθοφύλακας και η τελευταία του ομάδα ήταν η HNK Rijeka στην Κροατία.
Καλωσορίζουμε τον Filip την μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε καλή επιτυχία με την ομάδα μας!»