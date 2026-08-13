«Το ίδιο είτε με τη Ρεάλ, είτε με μικρότερη ομάδα…»

Περήφανος για τους παίκτες του δήλωσε ο προπονητής της Πάφος FC, Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά την ισοπαλία με τη Σάλτσμπουργκ και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa League.

«Αυτά τα 10-15 λεπτά μας σκότωσαν. Δεν αξίζαμε να χάσουμε έτσι, είναι κρίμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, τη νοοτροπία και τον τρόπο που έπαιξαν. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουμε και τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να τις αξιοποιούμε και να σκοτώνουμε το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να διορθωνόμαστε και να φτιάξουμε τις λεπτομέρειες που σκοτώνουν εμάς. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο Europa League, πήραμε το μάθημά μας όμως».

Για το γεγονός ότι ο αντίπαλος στην επόμενη φάση θα είναι χαμηλότερης δυναμικότητας: «Σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο. Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει είτε ο αντίπαλος είναι η Ρεάλ είτε χαμηλότερου επιπέδου. Θα μελετήσουμε τον αντίπαλο και θα παίξουμε με το ίδιο πάθος».

Αν επηρέασαν οι απουσίες των Κορέια, Ζάζα, Κίνα: «Ναι φυσικά, είναι πολύ σημαντικοί παίκτες για την ομάδα. Πρέπει να παλεύεις με αυτά που έχεις όμως και σήμερα έδωσαν τα πάντα όσοι έπαιξαν. Συνέβη το ίδιο και με τους τερματοφύλακες (Γκόρτερ, Κυριακίδης). Οι επιλογές μου τη δεδομένη στιγμή είναι περιορισμένες, έχω πολλούς μικρούς. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να αναλύσουμε τους αντιπάλους».