Ανακοινώθηκε ο Χριστοφή από την ΕΝΠ

Αναλυτικά η ανακοίνωση των βυσσινί:

Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Δημήτρη Χριστοφή στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας! Ο Δημήτρης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ως ποδοσφαιριστής είχε μία σπουδαία καριέρα, ενώ κατάφερε να ξετυλίξει το ταλέντο του στην ομάδα μας, απ΄όπου πήρε μεταγραφή, με έσοδα ρεκόρ για το Σωματείο μας, στην Ομόνοια Λευκωσίας. Ακολούθησε η Σιόν στην Ελβετία προτού επιστρέψει στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε ξανά στην Ομόνοια Λευκωσίας, σε Ανόρθωση και Εθνικό Άχνας. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Δημήτρη στην μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα