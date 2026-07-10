Οι εξελίξεις με τον Αθλητικό Δικαστή και η ημερομηνία για την κλήρωση του πρωταθλήματος

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM, αναφέρθηκε στις αποφάσεις σχετικά με τον Αθλητικό Δικαστή και πώς θα είναι πλέον η κατάσταση τις επόμενες ημέρες.

Για την εξέλιξη με τον αθλητικό δικαστή: «Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία, πλέον θα πάμε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού και καλύτερης απόδοσης δικαιοσύνης. Να πούμε ότι το σύστημα με τον Αθλητικό Δικαστή λειτουργεί για 12 χρόνια από το 2014 και έκρινε η ομοσπονδία ότι αυτός ο κύκλος έπρεπε να κλείσει. Ο αθλητικός δικαστής για 12 χρόνια κλήθηκε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν οι αντιδράσεις, υπάρχουν τα σχόλια, αυτή είναι η δουλειά του αθλητικού δικαστή. Εμείς σαν Ομοσπονδία θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός λειτούργησε σε παρά πολύ ικανοποιητικό βαθμό, όμως πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο όπου κύκλος έχει κλείσει Όταν έχεις να κάνεις με δικαστικές αποφάσεις και γενικά αποφάσεις που κρίνουν κάποια πράγματα, πάντα υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις και γνώμες. Εμείς κρίναμε ότι πρέπει να εξελίξουμε αυτόν τον θεσμό και ως εκ τούτου προχωράμε με δικαστική επιτροπή που θα αποτελείται από τρία άτομα και εισαγγελική επιτροπή που θα αποτελείται από 3 πειθαρχικούς εισαγγελείς που θα μελετούν τα φύλλα αγώνος θα κάνουν τις παραπομπές και θα τίθενται οι παραπομπές ενώπιον της δικαστικής επιτροπής».

Από ποιους θα διοριστούν τα μέλη: « Από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, δεν συζητήθηκαν ονόματα, θα γίνουν διεργασίες μέσα στο επόμενο διάστημα και στην επόμενη συνεδρία του Δ.Σ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν την δικαστική επιτροπή αλλά και των εισαγγελέων»

Για το αν θα παραμείνουν ο κ. Βρυωνίδης και ο κ. Νικολάου: «Επαναλαμβάνω δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση για ονόματα, θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρία του Δ.Σ. Δεν μπορώ να μπω σε κάποια ονοματολογία, ενδεχομένως να βρίσκονται μέσα αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής».

Για την κλήρωση του πρωταθλήματος: «Η κλήρωση δεν έχει καθοριστεί ακόμη, είναι θέμα χρόνου, ίσως και εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, να έχουμε ενημέρωση. Προορίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο ιουλίου, σίγουρα θα γίνει εντός Ιουλίου, δεν είμαι σε θέση να δώσω την ακριβή ημερομηνία. Ο λόγος που καθυστερήσαμε ήταν ένα θέμα που είχαμε με τις έδρες κάποιων ομάδων, συγκεκριμένα η KRASAVA ENY και η Καρμιώτισσα είχαν δηλώσει ως έδρα το Τσίρειο και η ενημέρωση που είχαμε από την Αρχή αδειοδότησης σταδίων ήταν ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί το Τσίρειο. Εμείς ζητήσαμε από τις ομάδες να δηλώσουν εναλλακτικές έδρες και όπως έχω ενημερωθεί το έχουν κάνει.»

Για την εθνική και τον Έντουαρντς: «Δεν έχω κάποια ενημέρωση, αυτή την στιγμή νομίζω δεν υπάρχει κάτι, είναι ένα θέμα που πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν για να γνωρίζει και ο προπονητής αν θα τον υπολογίζει στις επιλογές του.»