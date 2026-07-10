ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έσταξε» μέλι για τον Μέσι ο Ντε Λα Φουέντε: «Παίζει λες και είναι 19 ετών»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έσταξε» μέλι για τον Μέσι ο Ντε Λα Φουέντε: «Παίζει λες και είναι 19 ετών»

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι πριν την αναμέτρηση με το Βέλγιο, εξηγώντας πως ο Αργεντινός βρίσκεται ακόμα σε αυτό το επίπεδο.

Η Ισπανία βρίσκεται στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο το βράδυ της Παρασκευής (10/07, 22:00), με τον νικητή της αναμέτρησης να καλείται να αντιμετωπίσει την Γαλλία για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης (19/07, 22:00).

O ομοσπονδιακός τεχνικός της «φούρια ρόχα», Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία, εκεί όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει τα πεπραγμένα του Λιονέλ Μέσι στο τουρνουά.

O Bάσκος δεν αναφέρθηκε μόνο στις ικανότητες του σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε», αλλά και στη συνέπεια, όπου τον έχει βοηθήσει να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο την τελευταία 20ετία. Ο ίδιος τόνισε πως η καριέρα και η επιτυχία του 39χρονου είναι αποτέλεσμα καθημερινής δουλειάς και νοοτροπίας.

Παρότι τα χρόνια περνούν, ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της Αργεντινής, κρατώντας σταθερά τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Με την εμπειρία, την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και την αδιαμφισβήτητη κλάση του, συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία των αγώνων, αποδεικνύοντας πως οι πραγματικά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές δεν βασίζονται αποκλειστικά στα φυσικά τους προσόντα, αλλά κυρίως στην ποιότητα και την αντίληψή τους για το παιχνίδι.

«Ο Μέσι μοιάζει σαν να είναι 19 ή 23 ετών. Αποδίδει σε εξαιρετικό επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο η ωριμότητά του, αλλά πάνω απ’ όλα η αφοσίωσή του», δήλωσε αρχικά.

Συνεχίζοντας: «Είναι ακούραστος, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Θέλει πάντα περισσότερα, κάθε μέρα. Είναι παράδειγμα για όλους τους συμπαίκτες του, για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και για όλους όσους μόλις ξεκινούν το παιχνίδι».

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Μερίνο είχε ξανά τη λύση και η Ισπανία έφυγε για τα ημιτελικά

World Cup 2026

|

Category image

«Ενδιαφέρον για Γκαρνάτσο έδειξε η Ρόμα, μόνο για πώληση συζητά η Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καθάρισε» τον Τζόκοβιτς και έκλεισε ραντεβού με τον Ζβέρεφ o Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ανακοίνωσε Χίλα η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από τον Άγιαξ στο τελευταίο φιλικό - Παίρνει τον δρόμο της επιστροφής η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σήκωσαν μανίκια στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Είπε αντίο στην Ομόνοια και έγινε κάτοικος Σλοβενίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σχεδιάζοντας το αυτονόητο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τον ξέρει και δεν είναι ρίσκο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συναγερμός με Μπάγιτς στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο αλγόριθμος και η τεχνολογία κόντρα στο ανθρώπινο συναίσθημα για τα 10 πιο εντυπωσιακά ματς του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ζβέρεφ... χάλασε το όνειρο του Φέρι και προκρίθηκε στον τελικό

Τένις

|

Category image

Το ...μαγικό «20», ο Μπαπέ, η Γαλλία και ο Ντεσάμπ

World Cup 2026

|

Category image

Προκήρυξη Κυπέλλου Coca - Cola 2026-2027

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη