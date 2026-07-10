«Έσταξε» μέλι για τον Μέσι ο Ντε Λα Φουέντε: «Παίζει λες και είναι 19 ετών»

Η Ισπανία βρίσκεται στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο το βράδυ της Παρασκευής (10/07, 22:00), με τον νικητή της αναμέτρησης να καλείται να αντιμετωπίσει την Γαλλία για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης (19/07, 22:00).

O ομοσπονδιακός τεχνικός της «φούρια ρόχα», Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία, εκεί όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει τα πεπραγμένα του Λιονέλ Μέσι στο τουρνουά.

O Bάσκος δεν αναφέρθηκε μόνο στις ικανότητες του σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε», αλλά και στη συνέπεια, όπου τον έχει βοηθήσει να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο την τελευταία 20ετία. Ο ίδιος τόνισε πως η καριέρα και η επιτυχία του 39χρονου είναι αποτέλεσμα καθημερινής δουλειάς και νοοτροπίας.

Παρότι τα χρόνια περνούν, ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της Αργεντινής, κρατώντας σταθερά τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Με την εμπειρία, την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και την αδιαμφισβήτητη κλάση του, συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία των αγώνων, αποδεικνύοντας πως οι πραγματικά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές δεν βασίζονται αποκλειστικά στα φυσικά τους προσόντα, αλλά κυρίως στην ποιότητα και την αντίληψή τους για το παιχνίδι.

«Ο Μέσι μοιάζει σαν να είναι 19 ή 23 ετών. Αποδίδει σε εξαιρετικό επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο η ωριμότητά του, αλλά πάνω απ’ όλα η αφοσίωσή του», δήλωσε αρχικά.

Συνεχίζοντας: «Είναι ακούραστος, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Θέλει πάντα περισσότερα, κάθε μέρα. Είναι παράδειγμα για όλους τους συμπαίκτες του, για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και για όλους όσους μόλις ξεκινούν το παιχνίδι».

athletiko.gr