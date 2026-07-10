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Eνδιαφέρον υπάρχει, αλλά υπάρχουν και δύο χρόνια συμβόλαιο…

ΓΗΠΕΔΟ

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Eνδιαφέρον υπάρχει, αλλά υπάρχουν και δύο χρόνια συμβόλαιο…

Το ξεκαθάρισμα από τον μάνατζερ του Μασέκο για το μέλλον του ποδοσφαιριστή που πέρσι ήταν δανεικός στην ΑΕΛ

Για ενδιαφέρον για τον Τάπελο Μασέκο από διάφορες ομάδες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ο οποίος την περσινή χρονιά αγωνίστηκε δανεικός στην ΑΕΛ που δεν θα έλεγε «όχι» για ενδεχόμενη παραμονή του παίκτη.

Ο Γκλιν Μπίνκιν ξεκαθάρισε ότι όποιος ενδιαφέρεται, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον νοτιοαφρικανικό σύλλογο.

«Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Τάπελο, όμως, όπως γνωρίζετε, έχει συμβόλαιο με τη Σάνταουνς γι’ ακόμη δύο χρόνια. Επομένως, κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στη Σάνταουνς», δήλωσε ο Γκλιν Μπίνκιν.

Πάντως, δεν θέλησε να κάνει αναφορά για το ενδιαφέρον. «Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ και δεν πρόκειται να αποκαλύψω ομάδες ή χώρες σε αυτό το στάδιο. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τη Σάνταουνς και θα ήταν άδικο να δημοσιοποιηθούν τέτοιες πληροφορίες, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη κάποια συμφωνία», εξήγησε.

Θυμίζουμε ότι ο Μασέκο είχε αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Νότιο Αφρική.

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