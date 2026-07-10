Ο Μπαπέ και το... παρασκήνιο του χαμένου πέναλτι

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για το πέναλτι που έχασε στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με το Μαρόκο, καθώς ο Γιασίν Μπουνού μπρλόκαρε την μπάλα στην αριστερή γωνία του, μετά την εκτέλεση του αρχηγού των «πετεινών».

«Εκτέλεσα άσχημα το πέναλτι, αλλά ήταν περίπλοκο. Υπήρξε μια σύγχυση», αποκάλυψε στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα, ο επιθετικός των «τρικολόρ» και πρόσθεσε:

«Ο διαιτητής μου είπε ότι ήταν πέναλτι, οπότε προετοιμάσθηκα για την εκτέλεση. Μετά ήλθε για να μου πει ότι μπορεί και να μην ήταν. Άφησα τον εαυτό μου να αποσπασθεί. Δεν ήμουν εξοικειωμένος με αυτήν την εξέλιξη».

Ωστόσο, το ρεκόρ του Μπαπέ από την «άσπρη βούλα», παραμένει εξαιρετικό με την εθνική Γαλλίας, καθώς έχει ευστοχήσει σε 14 πέναλτι από τα 16 που έχει αναλάβει να εκτελέσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πηγή φώτο: EPA/GREG M. COOPER