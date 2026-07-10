Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ τοποθετείται μετά τις εξελίξεις σχετικά με τον Αθλητικό Δικαστή και τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα.

Η αναφορά από την ομάδα της Λεμεσού :

«Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών και πειθαρχικών σωμάτων της Ομοσπονδίας, με την αντικατάσταση του θεσμού του Αθλητικού Δικαστή και του Πειθαρχικού Εισαγγελέα από συλλογικά, τριμελή όργανα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μία σημαντική παραδοχή ότι το υφιστάμενο σύστημα νοσούσε και έχρηζε ουσιαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για μία θέση την οποία η ΑΕΛ διατύπωνε με συνέπεια, τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας επανειλημμένα τις σοβαρές αδυναμίες, την ανομοιομορφία στην εφαρμογή των κανονισμών και τις αποφάσεις που κλόνισαν το αίσθημα δικαίου και την εμπιστοσύνη των φιλάθλων προς τους θεσμούς του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΛ δεν δίστασε ποτέ να συγκρουστεί με κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές όταν διαπίστωνε ότι πλήττονταν οι αρχές της δικαιοσύνης. Αυτό επιβάλλουν η ιστορία, οι αρχές και τα ιδανικά του Σωματείου μας.

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και εκείνοι που επέλεξαν τη σιωπή απέναντι στις παθογένειες του συστήματος, είτε επειδή εξυπηρετούνταν από αυτό, είτε επειδή δεν επιθυμούσαν να διαταράξουν τις ισορροπίες. Η ΑΕΛ, αντίθετα, δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τις αρχές της. Παρέμεινε σταθερή στις θέσεις της, ακόμη και όταν βρέθηκε μόνη να διεκδικεί το αυτονόητο, ένα ποδόσφαιρο στο οποίο όλοι θα κρίνονται με τους ίδιους κανόνες.

Η αλλαγή της δομής αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Η επιτυχία ή η αποτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από τα πρόσωπα που θα κληθούν να στελεχώσουν τις νέες επιτροπές. Για τον λόγο αυτό, η ΑΕΛ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενδεχόμενη συμμετοχή του κ. Βρυωνίδη ή/και του κ. Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές, σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για τον διορισμό τους. Η αξιοπιστία των νέων θεσμών δεν μπορεί να οικοδομηθεί με την ανακύκλωση προσώπων που έχουν συνδεθεί με μια περίοδο η οποία προκάλεσε έντονη αμφισβήτηση και κλόνισε την εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους του φίλαθλου κόσμου και των σωματείων.

Η θέση της ΑΕΛ είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Η ανανέωση των θεσμών δεν μπορεί να περιοριστεί σε αλλαγές στη δομή και την ονομασία των οργάνων. Απαιτεί ουσιαστική ανανέωση, με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ανεξαρτησίας και ακεραιότητας, τα οποία να χαίρουν της εμπιστοσύνης και της ευρύτερης αποδοχής όλων των σωματείων. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι νέοι θεσμοί θα λειτουργήσουν με αντικειμενικότητα, συνέπεια και διαφάνεια. Η πραγματική επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και, κυρίως, από τα πρόσωπα που θα κληθούν να την υπηρετήσουν.

Η ΑΕΛ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά όπου απαιτείται. Δεν ζητήσαμε ποτέ ειδική μεταχείριση και δεν θα το πράξουμε ούτε στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε, όμως, να διεκδικούμε με την ίδια αποφασιστικότητα εκείνα που επιβάλλουν η ιστορία, οι αρχές και οι αξίες του Σωματείου μας».