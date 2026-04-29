Το 4-0 του Σα Πίντο με Πάφο

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο επιστρέφει στην Κύπρο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Πάφου, σε μια εξέλιξη που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε αφήσει το στίγμα του κατά την πρώτη του παρουσία στο νησί, όταν ανέλαβε τον ΑΠΟΕΛ τον Ιούνιο του 2023 και μέσα σε μόλις μία σεζόν, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η επιτυχία του στον ΑΠΟΕΛ δεν περιορίστηκε μόνο στον τίτλο. Σε σύνολο 29 αγώνων στον πάγκο, ο Σα Πίντο παρουσίασε ένα σύνολο πειθαρχημένο, αποτελεσματικό και με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απόλυτη κυριαρχία του απέναντι στην Πάφο, την οποία αντιμετώπισε τέσσερις φορές, καταγράφοντας ισάριθμες νίκες (1-0, 0-1, 1-0, 0-2), χωρίς να δεχτεί γκολ.

Η επιστροφή του στην Κύπρο έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών για την Πάφο. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα και συμμετείχε φέτος στη league phase του Champions League, δεν κατάφερε να διατηρηθεί ανταγωνιστική στη μάχη για τον τίτλο. Ως αποτέλεσμα, ο Θελάδες αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έλευση του Σα Πίντο.

Με αποδεδειγμένη ικανότητα να δημιουργεί ανταγωνιστικά σύνολα και με θετικό παρελθόν απέναντι στην ίδια την ομάδα, ο Σα Πίντο καλείται να επαναφέρει τη σταθερότητα και τη νοοτροπία νικητή.

Αντρέας Πολυκάρπου