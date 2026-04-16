Στην κορυφή του UEFA Ranking η Μπάγερν – Τρεις κυπριακές ομάδες στο τοπ 100

Η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε απλώς να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League, αλλά και να ανέβει στην κορυφή του UEFA Ranking. Οι δύο κολλητές νίκες με τη Ρεάλ και η πρόκριση στην τετράδα, έφερε τους Βαυαρούς στο νούμερο ένα της κατάταξης (146.500 πόντοι), πετώντας στη 2η θέση πλέον τους Μαδριλένους (144.500 πόντοι).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όσον αφορά την παρουσία των κυπριακών ομάδων στο τοπ 100, η Πάφος FC βρίσκεται στη 83η θέση με 24.125 βαθμούς, η Ομόνοια στην 95η με 21.250 και η ΑΕΚ στη 98η με 20.250 .

Από την Ελλάδα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σταθερά ψηλά καθώς είναι στην 34η θέση με 62.650 πόντους, ξεπερνώντας σπουδαίους συλλόγους όπως οι Λειψία, Ρέιντζερς, Βιγιαρεάλ, Λάτσιο, Αγιαξ, Φενέρ, Σοσιεδάδ.

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 53η θέση με 48.250 πόντους, ο Παναθηναϊκός στην 76η με 29.250, η ΑΕΚ στην 91η με 22.000 και ο Άρης στη θέση 182 με 9.602.