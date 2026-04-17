Στη λίστα της Μπαρτσελόνα οι Μουρίκι και Σόρλοθ

Με το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα να παραμένει «θολό», μιας και το συμβόλαιο του Πολωνού στράικερ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, οι Καταλανοί σκανάρουν την αγορά για την απόκτηση στράικερ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα στην κορυφή της λίστας των «μπλαουγκράνα» βρίσκεται ο Χουλιάν Άλβαρεζ της Ατλέτικο Μαδρίτης, μια υπόθεση που φαντάζει δύσκολη και θα χρειαστεί λεπτούς χειρισμούς για την ολοκλήρωσή της.

Ωστόσο, ο Αργεντινός φορ δεν... παίζει μόνος του αφού όπως αναφέρει η «Sport» οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα εξετάζουν ως εναλλακτικές λύσεις τα ονόματα των Βεντάτ Μουρίκι και Αλεξάντερ Σόρλοθ!

Ο πρώτος αποτελεί μια οικονομική λύση για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης ενόψει της νέας σεζόν, προερχόμενος από μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μαγιόρκα. Ενδεικτικό είναι πως ο 31χρονος υψηλόσωμος φορ μετρά φέτος 21 τέρματα σε 30 συμμετοχές στη La Liga, έχοντας εκτοξεύσει τις «μετοχές» του στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου.

Όσον αφορά τον 30χρονο Νορβηγό επιθετικό της Ατλέτικο, διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Μουρίκι, καθώς αμφότεροι διακρίνονται για την ικανότητά τους μέσα στο «κουτί» και την ευχέρεια τους στο ψηλό παιχνίδι. Φέτος, ο ύψους 1,95μ. επιθετικός αριθμεί 17 τέρματα σε σύνολο 47 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.