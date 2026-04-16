Μία ισοπαλία με δύο ερμηνείες - Μέσα σε λίγες μέρες παίζει τους κόπους μιας χρονιάς!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σε ακόμη έναν αγώνα η εικόνα της ομάδας ήταν προβληματική.

Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλό είναι να μη χάνεις. Και στην Πάφος FC, η 8η φετινή ισοπαλία απέναντι στον Άρη στο «Αλφαμέγα» (1-1), αφήνει γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία αύξησε τη διαφορά από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ, στους πέντε βαθμούς και έχει τον... έλεγχο της τέταρτης θέσης, εφόσον αυτή αποδειχθεί προνομιούχα. Από την άλλη είδε τη διαφορά από την τρίτη θέση να αυξάνεται κατά έναν βαθμό, αφού πριν την έναρξη της αγωνιστικής ήταν στους τρεις βαθμούς. Μία ισοπαλία λοιπόν που έχει δύο ερμηνείες.

Σε ακόμη έναν αγώνα ωστόσο, η εικόνα ήταν προβληματική. Πάσχει από δημιουργικότητα και αυτό παρατηρείται κυρίως όταν λείπει ο Κορέια. Ο Πορτογάλος μαζί με άλλους τέσσερις παίκτες ήταν εκτός επιλογών του Άλμπερτ Θελάδες.

Συγκεκριμένα δεν έπαιξαν οι Νταβίντ Λουίζ, Μίσλαβ Όρσιτς, Νταβίντ Γκολντάρ και Κίνα. Και είναι αμφίβολοι για την επερχόμενη μάχη το Σάββατο με την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης». Ένα ματς που μοιάζει σαν τελικός Ευρώπης, μέσω του πρωταθλήματος, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού είναι και η ρεβάνς με την ΑΕΛ στην οποία καλείται να υπερασπιστεί το 2-1, με το οποίο νίκησε στη Λεμεσό. Ουσιαστικά μέσα σε λίγες μέρες παίζει τους κόπους μιας χρονιάς στις δύο εγχώριες διοργανώσεις.

