Αν μπορεί, τώρα πρέπει

Η Πάφος δεν ήταν καθόλου καλή στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ με την Ομόνοια γνωρίζοντας δίκαια την ήττα με 2-0.

Η ομάδα του Θελάδες ρίχνεται απόψε (19:00) στη μάχη του κυπέλλου με τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΛ να διεξάγεται στο πολύ γνώριμο γι΄αυτήν, «Αλφαμέγα».

Η αλήθεια είναι πως η Πάφος, εάν θέλει να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στον μεγάλο τελικό, θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο. Και εάν μπορεί να το κάνει αυτό, απόψε είναι η ώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.