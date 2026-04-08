Τα ρεαλιστικά σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα

Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στα playoffs της EuroLeague μετά τη νίκη του επί της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, καλύπτοντας μάλιστα και τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο στο Telekom Center Athens.

Το αποτέλεσμα αυτό μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να μπλέξει στα play-in και παράλληλα κρατά ζωντανές τις ελπίδες για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Για να κατανοήσουμε πώς μπορούν οι «πράσινοι» να βρεθούν στην πρώτη τετράδα, αξίζει να εξετάσουμε τα πιο ρεαλιστικά σενάρια. Ως απαραίτητη βάση θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της regular season με Βαλένθια και Εφές, φτάνοντας έτσι τις 23 νίκες.

Επιπλέον, παίρνουμε ως δεδομένα κάποια λογικά αποτελέσματα στις τελευταίες αγωνιστικές: τη νίκη της Φενέρ επί της Βιλερμπάν και της Ρεάλ (που έχει 17-1 εντός έδρας) επί του Ερυθρού Αστέρα. Κάπως έτσι, προκύπτουν τρία ρεαλιστικά σενάρια που μπορούν να φέρουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα.

Σενάριο 1: Η Χάποελ τελειώνει με 1 νίκη στις 3 τελευταίες αγωνιστικές, η Βαλένθια δεν κερδίζει κανένα από τα δύο ματς και η Ρεάλ επικρατεί της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την 4η θέση.

Σενάριο 2: Η Χάποελ κλείνει με 2/3 νίκες, η Βαλένθια μένει στο 0/2 και η Φενέρ νικά τη Ρεάλ στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ, η ομάδα του Παναθηναϊκού μπαίνει στην τετράδα.

Σενάριο 3: Η Χάποελ παίρνει 1/3, η Βαλένθια κάνει 1/2 με ήττα από τον Παναθηναϊκό και η Φενέρ νικά τη Ρεάλ. Και σε αυτόν τον συνδυασμό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξασφαλίζει την 4η θέση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των ομάδων:

Χάποελ: Μακάμπι (Βελιγράδι-Ουδέτερο), Ολυμπιακός (εντός), Μονακό (εκτός)

Βαλένθια: Παναθηναϊκός (εντός), Dubai BC (Σαράγεβο-Ουδέτερο)

Φενέρ: Ρεάλ (εντός), Βιλερμπάν (εκτός)

Ρεάλ: Φενέρ (εκτός), Ερυθρός Αστέρας (εντός)

Άλωσε το Καμπ Νου και φουλάρει για τα ημιτελικά η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Παρί έσβησε τα... φώτα της Λίβερπουλ και ετοιμάζεται για τετράδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν για Γκραντ: «Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΜακΚίσικ ενόψει Χάποελ στη Σόφια: «Ελπίζω ότι ο Βεζένκοφ θα κάνει το ματς της ζωής του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απεβίωσε ο θρυλικός Κωστάκης Πιερίδης - Θλίψη στον Ολυμπιακό και το κυπριακό ποδόσφαιρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εισφορά και από Εφραίμ στην οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Europa League: Ισορροπία, ισοπαλία και όλα ανοιχτά στο Μπράγκα - Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκινητικές στιγμές στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, “έσπασε” ο Ραζβάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναλαμβάνουν δράση οι πρώην ΑΠΟΕΛίστες: Εισφορά και από Κβιλιτάια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ημιτελικό ΑΕΛ - Πάφος

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Θελάδες: «Απολογούμαι στον κόσμο, δεν το ήξερα - Να τελειώσουμε τη δουλειά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κρίθηκε ένοχη για χειραγώγηση αγώνα η Αγία Νάπα!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ EuroLeague και NBA

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη