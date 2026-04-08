Από πέντε έως επτά οι ομάδες της Premier League στο Champions League

Η Premier League θα έχει τουλάχιστον πέντε εκπροσώπους στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, κάτι που θα συμβεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Αυτή η επιπλέον θέση επιβεβαιώθηκε μετά την νίκη της Άρσεναλ με 1-0 επί της Σπόρτινγκ στην Λισσαβώνα, στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου.

Οπως είναι γνωστό, η UEFA «παρέχει» ως επιβράβευση αυτήν την δυνατότητα στα δύο πρωταθλήματα με την καλύτερη συνολική απόδοση σε όλες τις διοργανώσεις της. Και η Αγγλία βρίσκεται άνετα στην κορυφή αυτής της κατάταξης.

Η «μάχη» μαίνεται στην Premier League και η πέμπτη θέση διαμορφώνεται ως εξαιρετικά δύσκολη. Ενώ οι τέσσερις πρώτες ομάδες βρίσκονται σε σχετικά καλή θέση (Άρσεναλ 70 βαθμοί, Μάντσεστερ Σίτι 61, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 55, Άστον Βίλα 54), η Λίβερπουλ κατέχει αυτήν την στιγμή την 5η θέση θέση με 49 βαθμούς, αλλά πολλοί διεκδικητές της ασκούν πίεση. Μόνο επτά βαθμοί χωρίζουν τους «Reds» από την Μπόρνμουθ, που βρίσκεται στην 13η θέση. Η Τσέλσι (48 βαθμοί), η Μπρέντφορντ, η Έβερτον (46 βαθμοί) και η Νιουκάστλ (42 βαθμοί) παραμένουν σταθερά στην διεκδίκηση με επτά αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Η Αγγλία ενδέχεται να «στείλει» έως και επτά ομάδες στο Champions League, εάν αγγλικοί σύλλογοι (Άρσεναλ ή Λίβερπουλ στο Champions League, Άστον Βίλα στο Europa League) κατακτήσουν τον τίτλο. Επιπλέον, η Κρίσταλ Πάλας, που αντιμετωπίζει αύριο (9/4) την Φιορεντίνα, θεωρείται φαβορί στο Conference League και θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια επιπλέον θέση στο Europa League. 

Συγκριτικά, η Γαλλία θα έχει τρεις ομάδες ή τέσσερις, εάν η Παρί Σεν Ζερμέν, που αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ, κατακτήσει το Champions League.

Άλωσε το Καμπ Νου και φουλάρει για τα ημιτελικά η Ατλέτικο!

Ξανά στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ!

Η Παρί έσβησε τα... φώτα της Λίβερπουλ και ετοιμάζεται για τετράδα!

Αταμάν για Γκραντ: «Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του»

ΜακΚίσικ ενόψει Χάποελ στη Σόφια: «Ελπίζω ότι ο Βεζένκοφ θα κάνει το ματς της ζωής του»

Απεβίωσε ο θρυλικός Κωστάκης Πιερίδης - Θλίψη στον Ολυμπιακό και το κυπριακό ποδόσφαιρο

Εισφορά και από Εφραίμ στην οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ

Europa League: Ισορροπία, ισοπαλία και όλα ανοιχτά στο Μπράγκα - Μπέτις

Συγκινητικές στιγμές στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, “έσπασε” ο Ραζβάν

Αναλαμβάνουν δράση οι πρώην ΑΠΟΕΛίστες: Εισφορά και από Κβιλιτάια

Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ημιτελικό ΑΕΛ - Πάφος

Θελάδες: «Απολογούμαι στον κόσμο, δεν το ήξερα - Να τελειώσουμε τη δουλειά»

Κρίθηκε ένοχη για χειραγώγηση αγώνα η Αγία Νάπα!

Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ EuroLeague και NBA

