Ροναλντίνιο: Το Netflix αποκαλύπτει τη ζωή του «μάγου»

Το Netflix παρουσιάζει τη ζωή του Ροναλντίνιο σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό, συνεντεύξεις και όλη τη διαδρομή από θαύμα σε παγκόσμιο θρύλο.

Ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από τη μικρή οθόνη. Ο Ροναλντίνιο γίνεται το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας, πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, που υπόσχεται να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής και της καριέρας του.

Η σειρά με τίτλο «Ronaldinho: The One and Only» κάνει πρεμιέρα στις 16 Απριλίου 2026 και αποτελείται από τρία επεισόδια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στον Βραζιλιάνο «μάγο» του ποδοσφαίρου.

Από τα πρώτα του βήματα στο Πόρτο Αλέγκρε και τη Γκρέμιο, μέχρι την εκτόξευσή του στην παγκόσμια σκηνή με την Μπαρτσελόνα, το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη διαδρομή ενός παίκτη που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται – και βιώνεται – το ποδόσφαιρο.

Η σειρά δεν μένει μόνο στις επιτυχίες. Αναδεικνύει και τις δύσκολες στιγμές, όπως τα προβλήματα εκτός γηπέδων και το επεισόδιο που τον οδήγησε σε φυλάκιση στην Παραγουάη, σκιαγραφώντας μια πιο σύνθετη και ανθρώπινη πλευρά του.

Ξεχωριστό βάρος δίνεται και στις μαρτυρίες σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος. Ονόματα όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ, ο Ρονάλντο και ο Ρομπέρτο Κάρλος καταθέτουν τη δική τους οπτική για την επιρροή και το ταλέντο του Ροναλντίνιο.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκλειστικές συνεντεύξεις και πρόσβαση στην προσωπική του ζωή σήμερα, η σειρά φιλοδοξεί να αποτυπώσει το πλήρες πορτρέτο ενός ποδοσφαιριστή που δεν ήταν απλώς σπουδαίος, αλλά μοναδικός.

Για όσους έζησαν τη «μαγεία» του και για όσους θέλουν να την ανακαλύψουν, η ιστορία του Ροναλντίνιο επιστρέφει για να θυμίσει γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι.

