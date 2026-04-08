ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπογράφει νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τη Βραζιλία ο Αντσελότι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κάρλο Αντσελότι θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας για αρκετά ακόμη χρόνια, υπογράφοντας νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Παρέα θα συνεχίσουν να πορεύονται η εθνική Βραζιλίας και ο Κάρλο Αντσελότι. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «ESPN», επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύντομα αναμένεται να πέσουν υπογραφές για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Αντσελότι βρίσκεται στον πάγκο της «σελεσάο» εδώ και έναν χρόνο, ενώ το τωρινό του συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρόλα αυτά, έχουν ήδη δώσει τα χέρια οι εμπλεκόμενες πλευρές για νέο συμβόλαιο ως το Μουντιάλ του 2030.

Το νέο συμβόλαιο θα χωριστεί σε δύο μέρη: μια αρχική διετή συμφωνία και μια ήδη συμφωνημένη αυτόματη ανανέωση για άλλους 24 μήνες. Σύνολο δηλαδή 48 μήνες ή πολύ απλά μια τετραετία ακόμη…

Μάλιστα, το νέο συμβόλαιο του πολύπειρου προπονητή αναμένεται να είναι και πλουσιοπάροχο, καθώς θα λαμβάνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ ετησίως! Πρόκειται για τον υψηλότερο μισθό που έχει δοθεί ποτέ από τη βραζιλιάνικη ομοσπονδία, δείγμα της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του «Καρλέτο».

«Όλα έχουν ήδη συζητηθεί καλά, τα συζητήσαμε πριν φύγουμε από τη Βραζιλία, συναντηθήκαμε αυτοπροσώπως και είπαμε ότι, μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, θα υπογράψουμε το νέο συμβόλαιο», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της CBF, Σαμίρ Ξάουντ σε δηλώσεις του.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη