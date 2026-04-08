Η ώρα έφτασε, πρέπει να δηλώσει παρούσα

Εδώ και αρκετές βδομάδες περίμενε τον επόμενο αγώνα του κυπέλλου η ΑΕΛ. Και αυτή η ώρα έφτασε καθώς απόψε υποδέχεται την Πάφο στον πρώτο ημιτελικό του «Αλφαμέγα». Η ομάδα του Μαρτίνς, έκανε το καθήκον της στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος κερδίζοντας την Ομόνοια Αρ. και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Ο κόσμος έδωσε χθες (7/4) το «παρών» στην τελευταία προπόνηση ντομπάροντας τους ποδοσφαιριστές και είναι δεδομένο πως απόψε (19:00) θα δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα για να σπρώξει τους παίκτες. Το μόνο που απομένει είναι η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη, να έχει πάθος και να κάνει το πρώτο βήμα.