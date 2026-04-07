Έχουν σοβαρές ευθύνες

Η πορεία στο πρωτάθλημα πάει από το κακό στο χειρότερο για την Πάφος FC και εκτός από το γεγονός ότι έχασε έδαφος από τη 2η και 3η θέση, νιώθει... πίεση και για την 4η θέση. Όμως καλείται να ανασυνταχθεί και να δώσει τις «απαντήσεις» της στον πρώτο αυριανό αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Άλλωστε, ίσως αποτελέσει το μονοπάτι της για ευρωπαϊκό εισιτήριο ο εν λόγω θεσμός.

Και είναι η ώρα, που όλοι οι παίκτες της ομάδας πρέπει να το αντιληφθούν. Γιατί ναι μεν η περισσότερη μουρμούρα εστιάζεται στον προπονητή της ομάδας Άλμπερτ Θελάδες, όμως έχουν σοβαρή ευθύνη και αυτοί για την πορεία της ομάδας. Παρουσιάζουν μία απίστευτη αστάθεια. Δεν γίνεται να ξέχασαν την μπάλα από τη μία μέρα στην άλλη, με αρκετούς να είναι πολύ πίσω από τις δυνατότητές τους.

Η επιστροφή Σούνιτς ασφαλώς και είναι σημαντική για την τεχνική ηγεσία, με τον Βόσνιο να παίρνει φανέλα βασικού. Ο Ντάνι Σίλβα ακόμη... ψάχνεται στο κέντρο, ενώ δεν είναι στα καλά του, ούτε ο Πέπε. Και από αυτό το ματς θα λείψει ο Γκολντάρ, η απουσία του οποίου εδώ και τρεις μήνες, έχει κοστίσει ακριβά.