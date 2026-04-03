Οι νέοι ακόμη δεν είναι... ωραίοι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η έλευση τους στην Πάφο για να προσδώσουν δυναμική στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, άργησε κάπως, αφού οι Νικόλας Ιωάννου, Ντάνι Σίλβα και Λέλε, έκαναν ντεμπούτο στις 8 Φεβρουαρίου και στην ήττα 2-4 από την Ομόνοια.

Από αυτούς τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, τα κατέγραψε ο Κύπριος αμυντικός (589), παίζοντας σε εφτά ματς, όλα ως βασικός. Ο Σίλβα έπαιξε σε έξι παιχνίδια, αλλά μόλις τρία στην αρχική ενδεκάδα, που αντιστοιχούν σε 267 λεπτά, ενώ ο Λέλε που σκόραρε ένα γκολ, μέτρησε πέντε συμμετοχές εκ των οποίων οι τέσσερις ως βασικός και έχει ως τώρα 351 λεπτά.

Η αστάθεια που παρουσιάζει η Πάφος FC δεν τους επέτρεψε να διακριθούν ακόμη και για την ώρα οι νέοι δεν είναι... ωραίοι. Η αγωνιστική σεζόν ωστόσο έχει αρκετό δρόμο και καλούνται να ανεβάσουν στροφές και μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, να βοηθήσουν την Παφιακή ομάδα στην εκπλήρωση των στόχων της σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ενόψει του αγώνα με αντίπαλο την Ομόνοια (04/04, 19:00), εκτός επιλογών είναι ο τιμωρημένος Σούνιτς ο οποίος πάει Μουντιάλ, ενώ δύσκολα θα είναι σε θέση να βοηθήσει ο Νταβίντ Γκολντάρ.

 

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

