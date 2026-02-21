Με ετικέτα φαβορί αλλά απαιτεί... ιδρώτα

Παραμένει στην 4η θέση και από τη στιγμή που δεν δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, επιβάλλεται να κερδίζει για να πλησιάζει ΑΕΚ και Απόλλωνα και, αν το ευνοήσουν οι… συνθήκες, να κυνηγήσει το θαύμα του τίτλου.

Απόψε (18:00) θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση η οποία, ναι μεν είναι σε προβληματική κατάσταση φέτος, δεν παύει όμως να έχει βαριά φανέλα. Και είναι από τις ομάδες που της έκαναν ζημιά στον α΄ γύρο, μένοντας στο 1-1. Σίγουρα είναι το φαβορί αλλά πρέπει να… ιδρώσει. Οφείλει να το αποδείξει και στην πράξη, ανεβάζοντας τον ενθουσιασμό του κοινού της, που κάπου έχασε την πίστη του. Μπορεί να νίκησε την ΑΕΛ, όμως δεν είχε και την καλύτερη εικόνα, την οποία καλείται να βελτιώσει για να φτάσει πιο κοντά στον στόχο.

O Σούνιτς δεν υπολογίζεται αφού είναι τιμωρημένος, ενώ κουβαλά και έναν τραυματισμό. Πιθανόν να προφυλαχθεί ο Λουκάσεν που δεν έπαιξε με την ΑΕΛ, ενώ ο Ζάζα, που συμπλήρωσε κάρτες, θα είναι διαθέσιμος και θα απουσιάσει απέναντι στον Άρη.