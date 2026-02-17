Πήρε γιατρικό μα ακόμη υπάρχουν πληγές

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Μία νίκη ασφαλώς είναι βοηθητική. Όπως και αν έρθει. Και στην Πάφος FC γνώριζαν πολύ καλά πως το διπλό ήταν μονόδρομος απέναντι στην ΑΕΛ.

Πήρε λοιπόν... γιατρικό με ζωγραφιά του Μπρούνο, παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμη πληγές. Δηλαδή η ομάδα δεν μπορεί να παρουσιάσει κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο και ναι μεν υπήρχαν φάσεις που μπορούσε να τελειώσει το ματς στη Λεμεσό, όμως κινδύνεψε και αρκετά, λόγω του γεγονότος ότι οπισθοχώρησε. Και λόγω του βαρυφορτωμένου προγράμματος αλλά και της έλλειψης συνοχής.

Αν μη τι άλλο, πλησίασε τη 2η θέση στους τρεις βαθμούς ενώ κράτησε το -2 από την 3η θέση. Όσο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για την ώρα δεν μπορεί να κάνει σχέδια όντας στο -11 από την κορυφή. Εφόσον βρει ξανά τα πατήματά της και το επιτρέψει και η Ομόνοια, θα το διεκδικήσει. Για την ώρα, στόχος είναι η είσοδος στις προνομιούχες θέσεις της Ευρώπης.

Πάντως, σε αυτή το κομβικό σημείο παρουσιάζονται συνεχώς τραυματισμοί και αυτό δυσκολεύει το έργο του Άλμπερτ Θελάδες. Πριν το ματς με την ΑΕΛ ένιωσε ενοχλήσεις ο Λουκάσεν, κατά τη διάρκεια τραυματίστηκε ο Σούνιτς ενώ εδώ και λίγο καιρό είναι εκτός οι Κορέιρα και Γκολντάρ. Και είναι παίκτες ενδεκαδάτοι. Στο εντός έδρας ματς του Σαββάτου με την Ανόρθωση, επιστρέφει από τιμωρία ο Κίνα ενώ θα εκτίσει ο Σούνιτς.

