Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

Με αυτό το γκολ, ο Μπρούνο έφτασε τα 11 με την φανέλα της παφιακής ομάδας ενώ έχει απολογισμό και 15 ασίστ.

Με την φανέλα της Ομόνοιας, από την οποία πήρε μεταγραφή στους περσινούς πρωταθλητές, σκόραρε 10 γκολ σε 30 εμφανίσεις.

Πλέον, ο επόμενος του στόχος όσον αφορά το σκοράρισμα είναι να ξεπεράσει τα 13 γκολ τα οποία πέτυχε σε 60 αγώνες με την Austria Lustenau.