Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ
Δημοσιευτηκε:
Ο Βραζιλιάνος σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ στο ντέρμπι με την ΑΕΛ στο «Αλφαμεγα».
Με αυτό το γκολ, ο Μπρούνο έφτασε τα 11 με την φανέλα της παφιακής ομάδας ενώ έχει απολογισμό και 15 ασίστ.
Με την φανέλα της Ομόνοιας, από την οποία πήρε μεταγραφή στους περσινούς πρωταθλητές, σκόραρε 10 γκολ σε 30 εμφανίσεις.
Πλέον, ο επόμενος του στόχος όσον αφορά το σκοράρισμα είναι να ξεπεράσει τα 13 γκολ τα οποία πέτυχε σε 60 αγώνες με την Austria Lustenau.
Bruno gives Pafos the lead with a wonderful left footed curler. pic.twitter.com/9kThg4v3xx— THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) February 15, 2026