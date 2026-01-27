Τέτοιο κακό πριν από (σχεδόν) δύο χρόνια

Μόνο και μόνο το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια η Πάφος FC δέχεται δύο απανωτές ήττες στο πρωτάθλημα, πρώτα εκτός από τον Ολυμπιακό (2-0) κι έπειτα εντός με την ΑΕΚ (1-2), φανερώνει ξεκάθαρα ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη περίοδό της.

Η προηγούμενη φορά που η παφιακή ομάδα δέχθηκε δύο συνεχόμενες ήττες ήταν στα πλέι οφ της περιόδου 2023-24, όταν τον Απρίλιο για την 6η και 7η αγωνιστική έχασαν διαδοχικά από ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ.

Στην περσινή περίοδο, κατά την οποία πήρε και τον τίτλο, δεν υπέστη τέτοιο κακό. Πάντως, οι πρωταθλητές δεν βρίσκονται μακριά από τους στόχους και οι ιθύνοντες την ομάδα ευελπιστούν σύντομα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα επανέλθει δυναμική στη διεκδίκηση του ψηλότερου σκαλοπατιού.

Για την ώρα, όμως, κάνουν στροφή στο Champions League και δη στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, με το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες να ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για το αυριανό (22:00) παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας.

Η Πάφος FC θέλει απαραίτητα νίκη, ελπίζοντας ότι με συνδυασμό αποτελεσμάτων και σε άλλα παιχνίδια θα σκαρφαλώσει σε θέση που θα της δώσει την πρόκριση.