ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέτοιο κακό πριν από (σχεδόν) δύο χρόνια

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τέτοιο κακό πριν από (σχεδόν) δύο χρόνια

Μετά τα τελευταία αποτελέσματα της Πάφου στο πρωτάθλημα

 Μόνο και μόνο το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια η Πάφος FC δέχεται δύο απανωτές ήττες στο πρωτάθλημα, πρώτα εκτός από τον Ολυμπιακό (2-0) κι έπειτα εντός με την ΑΕΚ (1-2), φανερώνει ξεκάθαρα ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη περίοδό της.

Η προηγούμενη φορά που η παφιακή ομάδα δέχθηκε δύο συνεχόμενες ήττες ήταν στα πλέι οφ της περιόδου 2023-24, όταν τον Απρίλιο για την 6η και 7η αγωνιστική έχασαν διαδοχικά από ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ.

Στην περσινή περίοδο, κατά την οποία πήρε και τον τίτλο, δεν υπέστη τέτοιο κακό. Πάντως, οι πρωταθλητές δεν βρίσκονται μακριά από τους στόχους και οι ιθύνοντες την ομάδα ευελπιστούν σύντομα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα επανέλθει δυναμική στη διεκδίκηση του ψηλότερου σκαλοπατιού.

Για την ώρα, όμως, κάνουν στροφή στο Champions League και δη στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, με το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες να ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για το αυριανό (22:00) παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας.

Η Πάφος FC θέλει απαραίτητα νίκη, ελπίζοντας ότι με συνδυασμό αποτελεσμάτων και σε άλλα παιχνίδια θα σκαρφαλώσει σε θέση που θα της δώσει την πρόκριση.

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λυών στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του!

Ελλάδα

|

Category image

Κλειστή η κερκίδα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium!

Ελλάδα

|

Category image

Την έπαθε για πρώτη φορά

ΑΕΛ

|

Category image

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

100 παιχνίδια με Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη