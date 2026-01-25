Το 'χει μεγάλη ανάγκη!

Με την ψυχολογία που έδωσε η παρουσία της ομάδας –παρά την ήττα– στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Πάφος FC φιλοξενεί αύριο (25/01, 19:00) την ΑΕΚ σε ένα κομβικό παιχνίδι, λίγες ημέρες πριν από την τελευταία μάχη για τη League Phase του Champions League απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Φυσικά, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν προδικάζει οτιδήποτε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων της κάθε ομάδας, όμως η παφιακή ομάδα χρειάζεται να αποδείξει ότι παραμένει δυνατή στη διεκδίκηση και των εγχώριων στόχων της.

Εξάλλου, προέρχεται από χαμένο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό και έχει ανάγκη το τρίποντο ώστε να μην οπισθοχωρήσει κι άλλο στη βαθμολογία. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες την προσπέρασε η Ομόνοια που πλέον έχει προβάδισμα πέντε βαθμών (42-37), με την Πάφος FC φυσικά να έχει αγώνα λιγότερο, ενώ η παφιακή ομάδα ισοβαθμεί τόσο με την προσεχή αντίπαλό της όσο και με τον Άρη.

Ο Άλμπερτ Θελάδες ετοιμάζει το πλάνο του για να οδηγήσει την ομάδα του σε επιστροφή στις νίκες, χωρίς να υπολογίζει ιδιαίτερα στον Ζοάο Κορέια, αφού, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, έχει ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει. Αντίθετα, οι Νταβίντ Λουίζ και Νταβίντ Γκολντάρ, που προφυλάχθηκαν με την Τσέλσι, συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες για να βρίσκονται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Στο μεταξύ, αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» με τον Θελάδες στον πάγκο. Στο πρώτο, οπότε κι έκανε ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών, είχε επιτευχθεί η κατάκτηση του τρίποντου με σκορ 2-0 κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.