Μπάλα είναι, όλα γίνονται!

Όταν παίζεις με την Τσέλσι στο επιβλητικό «Στάμφορντ Μπριτζ», είναι λογικό να είσαι το μεγάλο αουτσάιντερ. Αυτό ισχύει για την Πάφος FC που απόψε (22:00) δίνει τον έβδομό της αγώνα σε αυτό το ονειρικό οδοιπορικό στη League phase του Champions League. Θα προσπαθήσει όμως ξανά για το θαύμα. Μπάλα είναι άλλωστε, όλα γίνονται! Η Τσέλσι παίζει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα και διακρίνεται από αστάθεια, τόσο σε αποτελέσματα όσο και σε απόδοση. Μετρά εννιά νίκες, εφτά ισοπαλίες και έξι ήττες στην Premier League, ενώ στο Champions League βρίσκεται στη 13η θέση (3-1-2).

Σίγουρα η Πάφος FC δεν πάει και με τις καλύτερες προϋποθέσεις σε αυτή τη μάχη το συγκρότημα του Άλμερτ Θελάδες. Προηγήθηκε το χαστούκι από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα ενώ προέκυψαν και προβλήματα τραυματισμών. Όμως υπάρχει το υλικό αλλά και η πίστη πως μπορεί να κάνει ξανά την Ευρώπη να… παραμιλά. Το έπραξε νικώντας τη Βιγιαρεάλ, με την ισοπαλία κόντρα στη Μονακό και τον Ολυμπιακό αλλά και την Καϊράτ. Αυτοί οι έξι βαθμοί την κρατάνε στο… κόλπο για είσοδο στην 24άδα που οδηγεί στην επόμενη φάση. Είναι εκτός αυτή τη στιγμή αλλά με κέρδος στο Λονδίνο, τότε θα ανοίξει ο δρόμος, αφού στο φινάλε θα παίξει στο «σπίτι» της απέναντι στην αποκλεισμένη Σλάβια Πράγας. Δεν θα τη χαλούσε η ισοπαλία που θα μοιάζει σαν… νίκη.

Το πρώτο και τα ερωτηματικά

Ο Άλμπερτ Θελάδες θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την ομάδα στην Ευρώπη. Και θέλει να θυμάται αυτή τη στιγμή με χαμόγελο και όχι άσχημα. Ο Ισπανός τεχνικός αντικατέστησε έναν προπονητή που έφερε σημαντικά αποτελέσματα και ξέρει και πρέπει σιγά - σιγά να αρχίσει να «κερδίζει» το παφιακό κοινό που θα είναι πάνω από 2.000 στο Λονδίνο.

Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, με τον Κορέια να είναι παροπλισμένος και τους Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ να προέρχονται από τραυματισμό και ας έχουν ταξιδέψει, είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ενδεκάδα.