Πλήγμα με Λουίζ στην Πάφο λίγο πριν την Τσέλσι!

Αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ έγινε ο Νταβίντ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Πάφου ένιωσε ενοχλήσεις από το 6ο λεπτό και παρότι προσπάθησε να συνεχίσει, εντέλει δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί λίγο αργότερα.

Το πρόβλημα του Λουίζ αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Πάφο καθώς ακολουθεί σε τέσσερις μέρες (21/1) η μεγάλη μάχη στο Champions League με την Τσέλσι, την ομάδα με την οποία o Bραζιλιάνος αγωνίστηκε για μια εξαετία με τεράστια επιτυχία.